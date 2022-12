SpaceX Booster è stato lanciato per la quindicesima volta nella missione Starlink – Spaceflight Now

Nota dell’editore: Guarda il nostro live replay del lancio di Falcon 9 con la missione Starlink 4-37.

SpaceX ha lanciato sabato 54 satelliti Internet Starlink dal Kennedy Space Center in Florida, utilizzando un booster Falcon 9 per il suo 15° volo nello spazio, un record per la flotta di razzi riutilizzabili dell’azienda.

Il Falcon 9 da 229 piedi (70 metri) è decollato sabato alle 16:32:30 EST (21:32:30 GMT) dal Launch Complex 39A. È stato il terzo lancio di Falcon 9 in meno di 34 ore, dopo le missioni di venerdì dalla Cape Canaveral Space Force Station – a poche miglia dalla piattaforma 39A – e dalla Vandenberg Space Force Base in California.

Quei voli hanno schierato il satellite SWOT franco-statunitense, progettato per rilevare le risorse idriche superficiali della Terra, e due satelliti commerciali a banda larga della costellazione O3b mPOWER di SES.

SpaceX ha ritardato il lancio di Starlink, designato Starlink 4-37, da venerdì per concentrarsi sulla missione O3b mPOWER per SES, uno dei clienti più anziani di SpaceX.

Virando a nord-est della costa spaziale della Florida, il Falcon 9 mira a un’orbita terrestre bassa inclinata di 53,2 gradi rispetto all’equatore. Lo stadio superiore del razzo ha lanciato 54 satelliti Starlink piatti a circa 15 minuti dall’inizio della missione.

I satelliti a bordo del Falcon 9 si aggiungeranno all’Internet ad alta velocità e bassa latenza del consumatore. Attualmente, gli abbonati possono connettersi alla rete Starlink in più di 40 paesi e regioni.

Il booster del primo stadio della missione Starlink 4-37 ha stabilito un record per un razzo riutilizzabile di SpaceX. Lo stadio booster, numero di coda B1058, ha debuttato il 30 maggio 2020, con lo storico lancio degli astronauti della NASA Doug Hurley e Bob Behnken nella prima missione di volo spaziale umano di SpaceX.

Finora ha volato 15 volte, contribuendo a portare in orbita 777 satelliti, inclusi 54 satelliti Internet Starlink lanciati sabato. Le missioni svolte dal B1058 includevano il lancio di un satellite per comunicazioni militari per la Corea del Sud, una missione cargo per una stazione spaziale, due piccole missioni di trasporto satellitare e 10 voli con i satelliti Starlink.

Il lancio di sabato è stata la prima missione Starlink di SpaceX dal 27 ottobre. Da allora, SpaceX ha lanciato nove missioni consecutive per clienti commerciali e il governo degli Stati Uniti.

Dopo la missione di sabato, SpaceX ha lanciato in orbita 3612 satelliti Starlink, inclusi prototipi e veicoli spaziali falliti. La società ha attualmente più di 3.200 satelliti Starlink operativi nello spazio, di cui circa 3.000 operativi e quasi 200 in movimento in orbite operative, Secondo la tabulare di Jonathan McDowellun esperto nel monitoraggio delle attività di volo spaziale e un astronomo presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

54 nuovi satelliti Starlink sono stati lanciati in uno dei cinque “gusci” orbitali nella costellazione Internet di SpaceX.

SpaceX Shell 4 ha preso di mira una missione sabato. L’architettura di rete include satelliti che volano a poche centinaia di miglia di altezza, orbitanti con inclinazioni di 97,6°, 70°, 53,2° e 53,0° rispetto all’equatore. Il veicolo spaziale invia segnali Internet a banda larga ai consumatori di tutto il mondo e la connettività è ora disponibile in tutti e sette i continenti con test in corso presso una stazione di ricerca in Antartide.

SpaceX ha completato più della metà del dispiegamento della flotta iniziale di 4.400 satelliti Internet Starlink. La società ha ricevuto l’approvazione dalla Federal Communications Commission per lanciare e gestire fino a 12.000 veicoli spaziali Starlink e SpaceX ha indicato che potrebbe puntare a lanciare in orbita fino a 42.000 satelliti Starlink.

SpaceX sta sviluppando un design satellitare aggiornato molto più grande di Starlink da lanciare sul mega-razzo Starship di nuova generazione dell’azienda. Ma il veicolo spaziale deve ancora tentare un lancio nell’orbita terrestre bassa e i ritardi nello sviluppo e nei test del nuovo razzo probabilmente costringeranno SpaceX a iniziare a lanciare una versione più piccola del nuovo design del satellite Starlink sui razzi Falcon 9.

La rete Starlink è concepita come un progetto per aiutare ad attrarre entrate per finanziare l’ambizione di SpaceX di costruire una base su Marte. Lo stesso razzo Starship, progettato per essere completamente riutilizzabile con costi operativi relativamente bassi, è fondamentale per il sogno di Elon Musk su Marte.

Il lancio di sabato è stato il 59esimo lancio di SpaceX finora nel 2022. Altri due lanci di Falcon 9 sono previsti prima della fine dell’anno, uno dalla Florida e uno dalla California.

La velocità di lancio più elevata è stata supportata da tempi di consegna più brevi tra le missioni alle piattaforme di lancio in Florida e California e dal riutilizzo da parte di SpaceX dei booster Falcon 9 e della carenatura del carico utile. I lanci che trasportano satelliti per la rete Internet Starlink di SpaceX, come la missione di sabato, hanno rappresentato finora oltre la metà dei voli Falcon 9 della compagnia quest’anno.

Il team di lancio di SpaceX, di stanza all’interno del Launch Control Center a sud della Cape Canaveral Space Force Countdown Station sabato, ha iniziato a caricare propellenti di cherosene condensato ultrafreddo e ossigeno liquido nel veicolo Falcon 9 in meno di 35 minuti.

Anche il materiale della pressione dell’elio è confluito nel razzo nell’ultima mezz’ora del conto alla rovescia. Negli ultimi sette minuti prima del decollo, i motori principali del Falcon 9 Merlin vengono condizionati termicamente per il volo attraverso una procedura nota come “chilldown”. Anche i sistemi di guida e sicurezza sul campo del Falcon 9 sono configurati per il lancio.

Dopo il decollo, il razzo Falcon 9 ha diretto i suoi 1,7 milioni di libbre di potenza, prodotti da nove motori Merlin, per dirigersi nell’Atlantico nord-orientale.

Il missile ha superato la velocità del suono in circa un minuto, quindi ha spento i suoi nove motori principali due minuti e mezzo dopo il decollo. Lo stadio booster sparato dallo stadio superiore del Falcon 9 ha quindi emesso impulsi dai propulsori di controllo del gas freddo e dalle alette della griglia in titanio estese per aiutare a guidare il veicolo nell’atmosfera.

Una bruciatura del freno ha rallentato il missile mentre scendeva dalla nave drone “basta leggere le istruzioni” a circa 400 miglia (650 chilometri) circa nove minuti dopo il decollo.

La carenatura riutilizzabile del carico utile del Falcon 9 è stata scartata durante la seconda fase di combustione. La nave di salvataggio era anche di stanza nell’Atlantico per recuperare le metà del cono di prua dopo che erano state spruzzate sotto i paracadute.

L’atterraggio del primo stadio della missione di sabato è avvenuto pochi istanti dopo che il motore del secondo stadio del Falcon 9 per portare in orbita i satelliti Starlink si è bloccato. È stato confermato che i 54 veicoli spaziali Starlink, costruiti da SpaceX a Redmond, WA, si separeranno da un razzo Falcon 9 a T+ più 15 minuti e 22 secondi.

Le aste di fissaggio vengono rilasciate dalla pila di carico utile di Starlink, consentendo ai satelliti imballati piatti di volare liberamente dallo stadio superiore del Falcon 9 in orbita. Il 54 veicolo spaziale lancerà i pannelli solari, li alimenterà attraverso le fasi di attivazione automatizzata e quindi utilizzerà motori ionici alimentati da krypton per manovrarli in orbita operativa.

Il computer di guida del Falcon 9 mira a dispiegare i satelliti in un’orbita ellittica con un’inclinazione di 53,2 gradi rispetto all’equatore. I satelliti utilizzeranno i propulsori di bordo per fare il resto del lavoro per entrare in un’orbita circolare a 335 miglia (540 chilometri) sopra la Terra.

Dopo aver raggiunto la sua orbita operativa, i satelliti entreranno in servizio commerciale e inizieranno a trasmettere segnali a banda larga ai consumatori, che potranno acquistare il servizio Starlink e connettersi alla rete tramite una stazione di terra fornita da SpaceX.

Razzo: Falco 9 (B1058.15)

Carico utile: 54 satelliti Starlink (Starlink 4-37)

Sito di lancio: LC-39A, Centro Spaziale Kennedy, Florida

Data del pranzo: 17 dicembre 2022

ora di pranzo: 16:32:30 EST (21:32:30 GMT)

previsioni del tempo: 60% di possibilità di bel tempo; basso rischio di venti di quota superiore; Rischio da basso a moderato di condizioni sfavorevoli a una migliore ripresa

Recupero dalla spinta: Una nave drone con il logo “Basta leggere le istruzioni” a est di Charleston, nella Carolina del Sud

LANCIO IN AZIMUT: il Nordest

orbita bersaglio: 144 miglia per 208 miglia (232 chilometri per 335 chilometri), 53,2 gradi

Cronologia del lancio:

T+00:00: decollare

T+01:12: Pressione massima dell’aria (Max-Q)

T+02:27: Main Engine Cut Off (MECO) Primo stadio

T+02:31: Separazione di fase

T+02:38: Accensione motore secondo stadio

T+02:42: Tranquillo

T+06:47: Accensione bruciatore ingresso primo stadio (tre motori)

T+07:06: Interruzione del postbruciatore di entrata del primo stadio

T+08:28: Accensione a scoppio 1° stadio (motore singolo)

T+08:41: Spegnimento motore secondo stadio (SECO 1)

T+08:49: Discesa prima tappa

T+15:22: Satellite Starlink disconnesso

Statistiche della missione:

Il 192° lancio del Falcon 9 dal 2010

201° lancio della famiglia Falcon dal 2006

Quindicesimo lancio del Falcon 9 Booster B1058

Il 164° lancio del Falcon 9 dalla Florida Space Coast

Lancio #59 di SpaceX dalla piattaforma 39A

153esimo lancio complessivo dalla tavola 39A

Volo 131 del booster Falcon 9 riproposto

Il 66° lancio del Falcon 9 è principalmente per la rete Starlink

Il 58esimo lancio del Falcon 9 nel 2022

Lancio #59 di SpaceX nel 2022

Il 56° tentativo di lancio orbitale da Cape Canaveral nel 2022

