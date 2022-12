La pulizia di Keystone trasforma una remota Kansas Valley in una piccola città

WASHINGTON, Kansas, 18 dicembre (Reuters) – L’agricoltore Bill Pannebacher ha ricevuto una telefonata all’inizio di questo mese da un rappresentante di TC Energy Corp., in cui gli veniva comunicato che l’oleodotto Keystone, che attraversa i suoi terreni agricoli nelle zone rurali del Kansas, aveva subito una fuoriuscita di petrolio .

Ma non era preparato per quello che ha visto sulla sua terra, che possedeva con sua moglie, Chris. Il petrolio è uscito dall’oleodotto e ha coperto quello che secondo lui era circa un acro di pascolo lungo il tubo, che si trova in una valle.

Il tappeto erboso è stato annerito con bitume diluito, uno dei tipi più densi di petrolio greggio, che veniva trasportato dal Canada al Golfo del Messico.

Il crollo del 7 dicembre è il terzo negli ultimi cinque anni per l’oleodotto Keystone, e il peggiore dei tre: sono stati versati più di 14.000 barili di greggio e si prevede che la pulizia richiederà settimane o mesi.

TC non ha detto quando le riparazioni potranno essere completate e una sezione di 155 km del gasdotto verrà riavviata. L’azienda canadese ha dichiarato in un comunicato che gli equipaggi rimarranno impegnati sul posto durante le vacanze e che il completamento della pulizia dipende dalle condizioni meteorologiche e da altri fattori.

“Siamo impegnati a riportare le aree colpite alle loro condizioni originali o migliori”.

Ape operaia

Le due precedenti fuoriuscite di Keystone si sono verificate in aree prive di personalità giuridica del North Dakota e del South Dakota. E sebbene la città di Washington, Kansas, sia piccola con una popolazione di poco più di 1.000 abitanti, è circondata da fattorie dove si coltivano grano, mais e soia e si alleva bestiame. La fuoriuscita nella contea di Washington ha colpito terreni di proprietà di diverse persone.

La valle, un tempo tranquilla, è un cantiere che pullula di circa 400 appaltatori e dipendenti dell’operatore di gasdotti TC Energy e funzionari federali, statali e locali. Funzionano di notte, lasciando un bagliore dai LED ad alta intensità che possono essere visti a chilometri di distanza.

Gru, container, attrezzature da costruzione e veicoli si estendono per più di mezzo miglio dal luogo della rottura. La valle divenne quasi un piccolo paese, con diversi casolari in stile Quonset eretti per gli operai.

Le foto aeree hanno mostrato una vasta striscia di terreno nero che sembrava quasi un oggetto aereo che proiettava un’ombra sul terreno. Il pascolo era utilizzato per il pascolo del bestiame e dei vitelli da parto, ha detto Pannebaker, ma con la stagione del parto finita, all’epoca non c’era bestiame.

Il prato coperto di olio sul terreno, di proprietà di Pannebaker e delle sue sorelle come parte del fondo di famiglia, è ora completamente scomparso. Era stato raschiato via e ora era confinato in un gigantesco tumulo di terra notevolmente più scuro sul fondo. Ma le gocce d’olio sulle piante in cima alla collina erano ancora visibili.

Un gruppo più ampio è interessato

Vivendo nelle zone rurali del Kansas, i Panpacker sono abituati a essere preparati per il maltempo, ma non per le fuoriuscite di petrolio. I residenti erano in gran parte indifferenti nonostante l’incidente, anche se l’area assomiglierà a un cantiere nel prossimo futuro.

“Quante persone hanno sofferto per la fuoriuscita di petrolio? Chissà cos’è?”, ha detto Chris Pannebacker. “Non è come un uragano o un disastro naturale”.

La rappresentante dello stato del Kansas Lisa Moser ha dichiarato in un post su Facebook che 14 proprietari terrieri vengono risarciti per le fuoriuscite o l’uso della loro proprietà durante la pulizia.

TC ha detto che sta discutendo un risarcimento con i proprietari terrieri, ma manterrà i dettagli riservati. La società ha dichiarato di essere in contatto regolare con i proprietari terrieri. Pannbacker ha detto che TC non ha ancora discusso di un risarcimento con loro.

Pannebaker dice che non si aspetta che l’erba dei pascoli ritorni per almeno due o tre anni; C’è un pozzo nel pascolo che viene utilizzato per il bestiame che non useranno neanche.

(Segnalazione di Erwin Ciba a Washington, Kansas); Segnalazione aggiuntiva di Rod Nickell; Scritto da David Gavin; Montaggio di Margarita Choi

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.