Vincitore del jackpot Powerball da 1,765 miliardi di dollari rivelato da Theodorus Struyck in California

Notizie dagli Stati Uniti

Miliardario del Golden State!

Il vincitore del secondo jackpot più grande del Powerball, pari a 1,765 miliardi di dollari, è stato rivelato venerdì, cinque mesi dopo l'estrazione che gli ha cambiato la vita.

Theodoros Struik è stato nominato rappresentante del gruppo che ha acquistato il biglietto da 1 miliardo di dollari in un mercato a Frazier Park, in California, per l'estrazione dell'11 ottobre. Annunciata la lotteria della California.

Il nuovo miliardario veniva descritto come un uomo di 65 anni, residente in una cittadina di montagna di circa 3.000 abitanti e a soli 500 metri dal negozio. Secondo Kigit.

“Adora i suoi nipoti”, ha detto allo sbocco la vicina di Struik, Mary Dreyer. “È un vero piacere averlo intorno. Ieri ho notato che aveva messo un cartello: Divieto di ingresso.”

Il biglietto da 1,765 miliardi di dollari è stato venduto al Midway Market & Liquor a Frazier Park, in California, nell'ottobre 2023. Facebook/Mercato di Midway e vini

La posizione di Struik era sconosciuta al momento dell'annuncio, e alcuni dei suoi vicini e alcuni vicini non l'avrebbero condivisa se lo avessero saputo.

“Se lo sapessi non te lo direi”, ha detto Rick Kutnik ridendo, mentre i due parlavano spesso di pesca.

Il numero di persone che facevano parte del gruppo che ha ricevuto le enormi vincite non è stato rivelato.

Il gruppo può ricevere 1,765 miliardi di dollari in 30 pagamenti in 29 anni o scegliere un pagamento in contanti una tantum di 774,1 milioni di dollari.

Il comproprietario del negozio Nidal “Andy” Khalil parla ai giornalisti fuori Midway Market & Liquor il 12 ottobre 2023, dopo che il suo negozio ha venduto biglietti per un valore di 1,765 miliardi di dollari. AP

Jonathan e Chris Kalil, figli dei comproprietari del Midway Market, posano con un assegno cerimoniale presentato loro dai funzionari della lotteria il 12 ottobre 2023. AP

Nel Golden State, devono essere divulgati il ​​nome completo del vincitore, il nome e l'ubicazione dell'azienda che ha venduto il suo biglietto fortunato.

I numeri vincenti erano 22, 24, 40, 52, 64 e la pallina rossa Powerball era 10.

Le probabilità di vincere il jackpot del Powerball sono astronomiche: 1 su 292.201.338.

Lo storico jackpot da 1,765 miliardi di dollari è arrivato nella 36esima estrazione di una siccità di Powerball che ha generato 18 milioni di dollari in commissioni e bonus durante lo storico periodo del jackpot di tre mesi.

La vincita “ha permesso alla Lotteria della California di raccogliere altri 119,5 milioni di dollari per le scuole pubbliche”, secondo la lotteria.

Il direttore della lotteria della California Harjinder K. ha dichiarato: Shergill Cheema: “Annunciare grandi vittorie come queste dà a tutti i nostri giocatori l’opportunità di sperare e sognare di poter essere i prossimi”.

“Ci offre anche l'opportunità di evidenziare la nostra straordinaria missione, ovvero generare finanziamenti aggiuntivi e supplementari per l'istruzione pubblica in California. Quindi, sono gli studenti di tutte le età in tutto lo stato che vincono ogni giorno grazie ai nostri giocatori e ai nostri partner commerciali.” che vendono questi giochi divertenti.” “E il nostro duro lavoro dello staff qui alla Lotteria. Questa è una giornata emozionante per tutti noi!”

Il Midway Market, a conduzione familiare, situato a 75 miglia a nord di Los Angeles nella contea di Kern, ha portato a casa 1 milione di dollari per essere stato il negozio che ha venduto il biglietto vincente.

I dipendenti dell'epoca credevano che lo storico vincitore del jackpot fosse uno dei clienti abituali del negozio che giocava spesso alla lotteria. Calorie

“All'inizio non ci credevo nemmeno. “Penso che questa potrebbe essere la cosa più grande mai accaduta a Frazier Park”, ha detto al Post in ottobre il proprietario Nidal “Andy” Khalil. “Spero che sia uno dei miei clienti abituali perché abbiamo alcune persone che acquistano i biglietti ogni giorno.”

La vincita di 1,765 miliardi di dollari è stata di 28 milioni di dollari in meno rispetto alla storica vincita di 2,04 miliardi di dollari di Edwin Castro nel novembre 2022.

Castro è stato annunciato come il detentore del biglietto del premio più importante della Lotteria Nazionale e da allora ha ampliato il suo impressionante portafoglio immobiliare acquistando diversi veicoli tra cui una Porsche verde vintage.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}