La casa di Cara Delevingne a Los Angeles è stata distrutta da un incendio

15 marzo 2024

Un incendio ha distrutto la villa di Los Angeles appartenente alla modella e attrice britannica Cara Delevingne.

La 31enne non era presente in quel momento, poiché attualmente sta recitando in uno spettacolo teatrale nel West End di Londra.

Le immagini mostrano enormi fiamme che salgono dal tetto della casa di lusso, e poi le rovine nere e fumanti.

“Il mio cuore è spezzato”, ha scritto Delevingne su Instagram quando pensava che i suoi due gatti domestici fossero morti nell'incendio.

“La vita può cambiare in un batter d'occhio, quindi apprezza ciò che hai”, ha detto.

Tuttavia, in seguito ha informato i suoi 42 milioni di follower della buona notizia che i gatti erano sopravvissuti all'incendio, scrivendo: “Sono vivi! Grazie vigili del fuoco”.

Due persone sono rimaste ferite nell'incendio che ha devastato la proprietà a due piani sulle colline di Studio City, a nord-ovest di Hollywood. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno detto che un pompiere è stato portato in ospedale in condizioni stabili, mentre un residente ha riportato una lieve inalazione di fumo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto dopo che una chiamata ai servizi di emergenza è stata effettuata intorno alle 04:00 ora locale (11:00 GMT) di venerdì.

secondo Verbale di incidenteL'incendio è scoppiato nel retro della casa degli anni '70 e si è diffuso rapidamente alla soffitta, provocando il crollo del tetto.

Ci sono volute 94 vigili del fuoco più di due ore per domare l'incendio.

I residenti della zona sono stati evacuati mentre le squadre dei vigili del fuoco lavoravano per contenere l'incendio ed evitare che si diffondesse ad altre case, secondo il partner della BBC negli Stati Uniti. Lo ha riferito CBS News. READ La nuova pietra miliare di Carmen Electra consiste nel far dondolare un bikini grigio su un cartellone pubblicitario

I vigili del fuoco hanno fatto sapere che sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incendio.

Delevingne ha ringraziato “dal profondo del cuore… tutti i vigili del fuoco e le persone che sono venute in aiuto”.

L'attrice, che ha fatto il suo debutto sul palco questa settimana nel ruolo di Sally Bowles nel cabaret al Kit Kat Club di Londra, avrebbe acquistato la casa nel 2019.