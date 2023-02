Tom Brady annuncia il ritiro dalla NFL dopo 23 stagioni | Tom Brady

Tom Brady, il quarterback più vincente nella storia della NFL, ha annunciato mercoledì che si ritirerà dallo sport che ha dominato per anni.

“So che questo processo è stato un grosso problema l’ultima volta, quindi quando mi sveglio stamattina, raggiungerò il record e ti farò sapere per prima cosa”, ha detto Brady in un video su Twitter. “Non sarò in giro a lungo. Riceverai solo un saggio di pensionamento super emozionante Io ho usato il mio l’anno scorsoQuindi grazie mille ragazzi a ognuno di voi per avermi supportato”.

L’impegno spietato di Brady per la vittoria è leggendario ed è stato solo nella sua ultima stagione che le sue abilità hanno mostrato segni di diminuzione, anche se è passato per 4.694 yard, terzo nella NFL. Il 45enne Tampa Bay Buccaneers aveva un record di sconfitte – il primo della carriera di Brady da titolare – ed è entrato nei playoff mentre le altre squadre dell’NFC South se la sono cavata anche peggio. Li avevamo Battuto facilmente Dallas Cowboys nel primo turno dei playoff.

L’elenco dei successi di Brady è lungo quasi quanto la sua carriera. Con sei delle sue sette vittorie al Super Bowl Patrioti del New England e uno con i Tampa Bay Buccaneers, il maggior numero di giocatori nella storia della NFL. Detiene anche record NFL per touchdown di passaggio in carriera (649) e yard di passaggio (89.214). Altri Statistiche più vaghe Nessun altro quarterback ha giocato in un Super Bowl di età superiore ai 40 anni: Brady ha giocato in tre e ne ha vinte due; Le sue 35 vittorie ai playoff hanno più di 13 presenze in altre squadre; E, sorprendentemente, è apparso in quasi un quinto dei Super Bowls in cui ha mai giocato.

“La mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, i miei rivali – potrei andare avanti all’infinito, ce ne sono così tanti”, ha detto Brady nel video di mercoledì. “Grazie ragazzi per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Amare tutti.”

Questo non è il primo addio di Brady. Ha annunciato per primo Il suo ritiro esattamente un anno fa Prima di decidere di tornare dai Buccaneers dopo 40 giorni, citando “affari in sospeso”.. Tuttavia, Tampa è stato indebolito dagli infortuni e Brady ha sofferto Problemi fuori campo Poiché la sua ultima stagione è fallita.

Brady era sottovalutato uscendo dal college. C’erano 198 giocatori, sei dei quali quarterback, selezionati prima di Brady nel 2000. NFL Il progetto prima che i New England Patriots lo selezionassero. Il proprietario dei Patriots, Robert Kraft, in seguito ha ricordato che Brady si è presentato: “Sono Tom Brady e sono la decisione migliore che questa organizzazione abbia mai preso”.

Brady aveva ragione. Ha iniziato come quarterback di quarta serie del New England e lentamente è passato al backup di Drew Bledsoe. Quando Bledsoe si è infortunato all’inizio della stagione 2001, Brady ha preso il sopravvento e non ha mai guardato indietro. Avrebbe continuato a vincere sette titoli del Super Bowl, tre premi NFL MVP e detenere tutti i record di quarterback degni di nota nella storia del campionato.

“Penso di aver dichiarato dozzine di volte che non c’è quarterback che mi piace di più di Tom Brady, e mi sento ancora così”, ha detto Bill Belichick, l’allenatore con cui Brady ha vinto sei titoli nel New England. Nel 2021. “Sono stato molto fortunato ad allenare Tom come quarterback, ed è stato bravo come qualsiasi allenatore potrebbe chiedere”.

I colleghi atleti di Brady gli hanno reso omaggio mercoledì.

“Il migliore di tutti i tempi. Nessuna domanda, nessun dibattito. È un onore e un privilegio”, ha scritto su Twitter il tre volte difensore della NFL JJ Watt.

L’ex star dei New York Yankees Derek Jeter, che ha dominato la Major League Baseball tanto quanto Brady nella NFL, si è congratulato con il quarterback per una “carriera incredibile. È stato divertente da guardare”.

È probabile che Brady ora si concentri sui suoi redditizi interessi fuori campo. Possiede aziende di moda e benessere e ha firmato un accordo di trasmissione di 10 anni con Fox Sports l’anno scorso. L’accordo è stato riportato dal New York Post Vale 375 milioni di dollari$ 332 milioni superano Brady Guadagnato in stipendio Durante la sua carriera nella NFL.