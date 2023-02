Megyn Kelly strappa TJ Holmes e Amy Robach sulla relazione “GMA3”.

I co-conduttori licenziati di “Good Morning America” ​​TJ Holmes e Amy Robach hanno commesso un “enorme errore di pubbliche relazioni” in risposta alla divulgazione pubblica della relazione che ha portato alla loro uscita dalla ABC, ha detto Megyn Kelly.

Kelly si è scagliata contro la coppia in seguito Sono emerse immagini di Robach che salta tra le braccia di Holmes in un abbraccio pieno di PDA a Los Angeles poche ore dopo aver firmato accordi di uscita per porre fine alla loro partenza dalla rete.

Semplicemente non capiscono: nessuno lo guarda e dice ‘vero amore'”, ha detto la personalità dei media nell’episodio di lunedì di “The Megyn Kelly Show” su Sirius XM Radio.

“Hanno tradito i loro coniugi. Hanno tradito i loro figli. Sì, succede. Cosa triste. Comportati come se fosse triste. Smettila di tirare fuori l’idea di ‘Non me ne frega niente di nessuno che ho ferito’ ” ha aggiunto Kelly.

La ABC ha confermato la loro partenza in una dichiarazione la scorsa settimana e ha descritto il problema e le sue conseguenze come una “distrazione” per lo staff della rete.

Kelly ha sostenuto che Holmes e Robach, che sono stati fotografati insieme regolarmente nelle ultime settimane, avevano toccato la nota sbagliata nel loro approccio alla saga.

“Penso che questi due avrebbero potuto fare coming out, avrebbero potuto dire nello show il giorno dopo: ‘Siamo così imbarazzati. è la verità. Questa era una questione privata che volevamo risolvere in particolare dato che abbiamo figli e abbiamo coniugi, ma non potevamo proprio, riporta il Daily Mail. Ci prenderemo del tempo libero per occuparci di questo. Speriamo di poterci guadagnare il vostro perdono e la vostra fiducia quando torneremo”.





“Allora, sdraiati sul pavimento”, ha continuato Kelly. “Ferma gli eventi fotografici molto chiaramente messi in scena a South Beach, dove sono ovunque a baciarsi e coccolarsi, mentre i loro coniugi traditori pubblicano foto tristi con i loro figli, che sembrano incredibilmente infelici. È stato un enorme errore di pubbliche relazioni. “L’hanno fatto. di sconto del 100%, secondo me.”

Kelly ha espresso la sua opinione secondo cui il comportamento della coppia dopo che la relazione è venuta alla luce ha avuto un ruolo importante nella decisione della ABC di tagliare i rapporti con loro.





“Penso che ci sia un’ottima ragione per cui hanno perso il lavoro”, ha detto Kelly. “Penso che fossero due cose: il ridicolo comportamento di pubbliche relazioni che hanno assunto dopo lo scoppio dello scandalo. Hanno sbagliato completamente i media, a mio avviso. E due, si scopre che aveva tutti questi altri presunti soci alla ABC.”

“Il mio sospetto è che si trovassero in una situazione in cui ‘Cosa hai intenzione di fare? Avrebbe rilasciato l’ancora nera e lasciato la femmina bianca? Non poteva succedere. Doveva andarsene anche lei “, ha aggiunto.