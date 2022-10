UFC 280 — Charles Oliveira vs. Islam Makhachev: Fight Card, quote, ora di inizio, luogo, guida completa, data

Belle foto



L’UFC è tornato ad Abu Dhabi. La promozione ospiterà l’UFC 280 sabato sera dall’ormai famosa Yas Island. L’evento principale è caratterizzato da un incontro per il titolo leggero tra l’ex campione Charles Oliveira e il contendente in ascesa Islam Makhachev. La coppia ha vinto 21 incontri di fila ed entrambi hanno completato incredibili partite a terra.

“Sono sempre pronto per una dura lotta”, ha detto Makachev a CBS Sports. “Non voglio dire che è una partita facile o qualcosa del genere perché devo dare rispetto a questo ragazzo. Viene da una vita difficile. Nel modo più duro perché ci sono così tanti combattimenti duri nell’UFC. Lo ha fatto. Non nel modo più semplice.

“Devo rispettare Charles, ma non posso rispettare alcune persone come Michael Sandler che parlano troppo [Chandler] Piedi? Ha battuto Tony Ferguson, è quasi andato in pensione: dovrebbe ritirarsi, ma sta ancora combattendo. E ha battuto Don Hooker. [Chandler] È 2-2 in UFC e sta cercando di ottenere una lotta per il titolo. Non funziona così”.

A parte l’evento principale, la co-feature vede un titolo nel match per attirare l’attenzione dei fan. Il boss dei pesi gallo Aljamine Sterling affronterà l’ex detentore del titolo DJ Dillashaw. Sarà la seconda difesa di Sterling del titolo da 135 libbre e la prima dalla sua serie di due incontri con Petr Yan. Dillashaw ha subito un intervento chirurgico al ginocchio nel 2021 ed è tornato dopo una sospensione di due anni dall’USADA.

Non ne hai mai abbastanza di boxe e MMA? Ricevi le ultime novità nel mondo dei giochi di guerra da due dei migliori del settore. Iscriviti a Morning Combat con Luke Thomas e Brian Campbell Per un’ottima analisi e notizie approfondite, incluso uno sguardo in anteprima a UFC 280 di seguito.

Di seguito è riportata la scheda di combattimento annunciata per UFC 280 con le ultime quote di Caesars Sportsbook. Questa pagina verrà aggiornata una volta riempita la sottocarta rimanente.

Carta di combattimento UFC 280, quote

Islam Makhachev -190 contro Charles Oliveira +160, titolo vacante dei pesi leggeri

Aljamaine Sterling (c) -175 contro TJ Dillashaw +150, titolo dei pesi gallo

Petr Yan -270 contro Sean O’Malley +220, pesi gallo

Matuesz Gamrot -190 vs. Beneil Dariush +160, pesi leggeri

Manon Fiorot -210 contro Katelyn Soukajian +175, pesi mosca femminili

Sean Brady -140 contro Belal Muhammad +120, pesi welter

Kayo Poralho -200 contro Makhmut Muradov +170, pesi medi

Nikita Krylov -170 contro Volkan Ozdemir +145, pesi massimi leggeri

Abubakar Nurmagomedov -165 contro Khadji Omerkadjiev +140, pesi welter

Armen Petrosyan -220 contro AJ Dobson +180, pesi medi

Muhammad Mogaev -1000 contro Malcolm Gordon +650, pesi mosca

Carol Rosa -300 contro Lina Lansberg +240, pesi gallo femminili

Informazioni su UFC 280

Data: 22 ottobre

22 ottobre Posizione: Stadio Etihad — Abu Dhabi

Stadio Etihad — Abu Dhabi Ora di inizio: 14:00 ET (carta principale)

14:00 ET (carta principale) Come guardare: ESPN+PPV

Conto alla rovescia di UFC 280

Oliveira contro Makachev Chi vince? Come finisce esattamente ogni combattimento? Visita SportsLine ora per scelte dettagliate su ogni combattimento a UFC 280Tutto questo, e per scoprire, l’incomparabile esperto che ha guadagnato più di $ 13.000 in MMA negli ultimi tre e più anni.