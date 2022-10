Aggiornamenti live: la guerra della Russia in Ucraina

Tetiana Safonova guarda il suo cellulare durante un’interruzione di corrente il 20 ottobre a Borodinka, in Ucraina. Paula Bronstein/Getty Images

Più di 1,5 milioni di abbonati energetici in Ucraina sono rimasti senza elettricità sulla scia di un’altra ondata di attacchi russi, ha detto sabato il vice capo dell’ufficio del presidente ucraino.

Le riparazioni sono iniziate immediatamente per risolvere le interruzioni, secondo Kirilo Tymoshenko, che ha condiviso l’aggiornamento sul suo canale Telegram.

Le sirene aeree sono state attivate in tutto il paese, ad eccezione della Crimea annessa alla Russia, secondo il Ministero della Trasformazione Digitale.

ricordare: L’Ucraina stava affrontando Attacco massiccio alle infrastrutture critiche e fonti di energia dal 10 ottobre.

I funzionari del governo hanno messo in guardia Da un inverno freddo e oscuro.

I leader locali condividono la situazione sul campo: Funzionari di varie regioni hanno affermato sabato che una serie di nuovi attacchi aveva distrutto le infrastrutture nell’Ucraina centrale e occidentale.

Vitaly Koval, il capo del dipartimento militare della regione, ha detto su Telegram che ai residenti della città occidentale di Rivne era stato chiesto di “rimanere in rifugi” mentre gli elettricisti lavoravano per ripristinare l’elettricità in tutta la città.

A sud di Rivne a Khmelnytskyi, il consiglio comunale ha riferito che l’intera città era senza elettricità dopo aver sentito una serie di esplosioni.

“Per favore, fai scorta di acqua, se possibile, perché anche questa sarà finita tra un’ora”, ha scritto il consiglio su Telegram.

Il sindaco Ihor Bolchuk ha detto che parti di Lutsk – nell’estremo ovest dell’Ucraina – sono rimaste senza elettricità a causa del bombardamento di una centrale elettrica lì. Ha aggiunto che i soccorritori stavano lavorando per trovare qualcuno ferito e che un civile aveva riportato ustioni nell’esplosione, ma nessuno sembrava essere stato ucciso.

Secondo i funzionari dei due dipartimenti militari della regione, un attacco a una centrale elettrica nel distretto di Krupivnitsky, nell’Ucraina centrale, ha lasciato senza elettricità anche i residenti lì e nella vicina Cherkassy.

Stephanie Halas della CNN ha contribuito a questo rapporto.