Il commerciante Joe's ha aumentato i prezzi delle banane per la prima volta in più di 20 anni

Il commerciante Joe's ha aumentato il prezzo di uno dei suoi prodotti più popolari: le banane. La catena alimentare nazionale ha recentemente aumentato il prezzo delle banane da 19 centesimi a 23 centesimi: un grande cambiamento nel senso che questa è la prima volta che il mercato aumenta il prezzo del frutto in più di 20 anni.

Un portavoce di TJ ha detto: “Cambiamo i nostri prezzi solo quando cambiano i nostri costi, e dopo aver mantenuto il prezzo delle banane a 19 centesimi per più di due decenni, ora abbiamo raggiunto un punto in cui questo cambiamento è necessario”. CNN.

Il frutto da 19 centesimi è da anni un articolo popolare nei negozi, con molti consumatori che lo elogiano come il prodotto numero uno negli annuali Customer's Choice Awards di TJ. Le banane di TJ, sia biologiche che non biologiche, hanno vinto lo stesso premio cinque volte, rendendole una potenziale aggiunta al menu del negozio. gruppo di personaggi famosi.

Secondo il Ufficio di Statistiche sul LavoroIl prezzo medio delle banane negli Stati Uniti è rimasto abbastanza costante da febbraio 2023 a febbraio 2024: da 62 a 64 centesimi per libbra nel corso dell'anno. Secondo A Rapporto 2023 A cura dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite. Il rapporto aggiunge che i prezzi delle banane sono rimasti “praticamente invariati” nel 2023 a causa della “feroce concorrenza” nel mercato al dettaglio nazionale e del ruolo delle banane come leader in perdita, un prodotto che viene deliberatamente venduto a basso prezzo per attirare i clienti.

Sebbene TJ abbia aumentato i prezzi delle banane, il droghiere ha affermato di aver abbassato i prezzi di altri prodotti come cuori di lattuga romana, peperoni e cipolle verdi.