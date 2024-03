Stephen Colbert parla di battute sulle voci d'amore, augura ogni bene a Kate Middleton

Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Stephen Colbert ha detto che non scherza sulle tragedie degli altri. Scott Kowalczyk/CBS tramite Getty Images

Lunedì sera, il conduttore notturno Stephen Colbert ha augurato ogni bene a Kate Middleton nella sua battaglia contro il cancro.

I commenti di Colbert sono arrivati ​​dopo aver amplificato teorie infondate sull'assenza pubblica di Kate.

Colbert ha detto di aver scherzato sull'assenza di Kate perché “tutti” ne parlavano.

Stephen Colbert ha offerto i suoi “auguri” a Kate Middleton mentre si sottopone a cure per il cancro. Due settimane dopo che le teorie del complotto sulla sua assenza pubblica hanno avuto credito.

Colbert, 59 anni, ha risposto alla diagnosi di cancro di Kate nell'episodio di lunedì sera di “The Late Show”. Il 12 marzo, Il presentatore televisivo a tarda notte ha alimentato la speculazione secondo cui l'assenza di Kate dagli occhi del pubblico era collegata a voci infondate secondo cui il principe William lo sarebbe stato. Avere una relazione con la nobildonna britannica Sarah Rose Hanbury.

Le battute di Colbert sulle voci sulla vicenda, che Hanbury ha smentito a Business Insider tramite il suo avvocato, hanno spinto gli utenti dei social media a discuterne. Su Xprecedentemente Twitter.

Colbert sembrava triste mentre parlava delle sue battute passate lunedì sera.

“Racconto barzellette su un sacco di cose diverse, soprattutto su ciò di cui tutti parlano”, ha detto, aggiungendo che negli ultimi mesi la gente ha discusso “del mistero della scomparsa di Kate Middleton dalla vita pubblica”.

Ha ammesso che le battute “hanno sconvolto alcune persone” anche prima che fosse annunciata la diagnosi di cancro di Kate. Lo ha aggiunto produrre Molte delle battute hanno ricevuto critiche simili in passato e probabilmente faranno di più in futuro.

Tuttavia, Colbert ha detto: “Non banalizzo la tragedia di qualcun altro”. Ha aggiunto che “qualsiasi diagnosi di cancro” è “una cosa terribile per il paziente e la sua famiglia”.

“Anche se sono sicuro che non ne hanno bisogno da parte mia, io e tutti qui al Late Show vorremmo estendere i nostri migliori auguri e le nostre sincere speranze che la sua guarigione sia rapida e completa”, ha concluso.

Colbert non si è scusato durante il suo intervento.

Corrispondente reale di ITV, Chris, nave Ha condiviso una clip dei suoi commenti su X. (Il filmato non era stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di “The Late Show” martedì mattina.)

Dopo che Kate ha condiviso la sua diagnosi di cancro venerdì, i commentatori reali, incluso il presentatore televisivo, hanno commentato Pier Morgan È uno scrittore dello staff di Atlantic con sede nel Regno Unito Elena Lewis Colbert è stato criticato per le battute, mentre alcuni utenti dei social media lo hanno esortato a scusarsi.

Altri hanno detto che le scuse non erano necessarie. Su X, un utente ha elogiato il comico per come ha “gestito” la sua risposta perché “scherzare sui personaggi pubblici e su ciò che accade nelle notizie fa parte dell'essere un presentatore notturno”.

Kensington Palace ha rifiutato di commentare. I rappresentanti di Colbert non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.