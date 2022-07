Angelina Jolie vince la lotta contro Brad Pitt nella guerra all’azienda vinicola francese

Angelina Jolie ha vinto una battaglia legale contro il suo ex marito Brad Pitt nella loro guerra altamente emotiva alla cantina Chateau Miraval, quando si sono sposati nel 2014.

La coppia ha preso il controllo della famosa Rose Company nel 2008, quando si sono trasferiti nella villa situata in un vigneto provenzale, e da allora la casa ha lavorato duramente in pittoreschi edifici e terreni.

Ma Jolie ha venduto la sua partecipazione al gigante dei liquori Stoli – trasferendo a Rete di semi bizantini Negli Stati Uniti, Francia e Lussemburgo tra Pitt e Jolie e le loro attività e diversi partner commerciali.

Nella schermaglia finale, la squadra di Jolie ha convocato documenti da Pete, dal suo manager aziendale e dalla sua azienda, Mundo Bongo.

Il campo di Pitt ha combattuto così duramente che la corte ha rifiutato la richiesta di Jolie di documenti e corrispondenza.

Gli avvocati di Jolie hanno vinto una battaglia per costringere Pitt a consegnare i documenti della causa. AFP tramite Getty Images

Ma venerdì, un giudice di Los Angeles ha detto che Pitt e i suoi collaboratori dovrebbero consegnarli ad avvocati avversari e hanno detto che non potevano ritardare fino a quando non avessero presentato ricorso contro la decisione.

Fonti vicine alle operazioni commerciali della star di “Malefica” hanno detto a Page Six che Pete ha lasciato che la sua rabbia per una sinistra divisione si intromettesse nel buon senso degli affari.

“Qualsiasi essere umano sano di mente sarebbe felice per Stoli [be a partner in their business. They have top-notch marketing and distribution,” they said, explaining that the firm offer huge opportunities to grow the business. “He just can’t see past his hatred of Jolie.”

Jolie and Pitt got married at the palatial estate in 2014. AFP via Getty Images

But a source close to Pitt told us that not only is the Stoli deal not a no-brainer, Pitt had turned down an offer to sell it to Stoli while he and Jolie were still married.

They said that the idea of selling a chunk of the business for better distribution is counter to his long-held plan for the project, which is to plow profits back into the company.

Plus, they said, “The best way to retain value for [their kids] Spetta ai genitori mantenere la piena proprietà di questi beni sempre più preziosi e in crescita.

La coppia che ha sei figli, diviso nel 2016. Stanno insieme dal 2005.

I rappresentanti hanno rifiutato di commentare.