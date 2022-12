5 cose da sapere prima dell’apertura della Borsa di venerdì 16 dicembre

I trader lavorano al trading floor della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, 14 dicembre 2022. Andrea Kelly | Reuters

Ecco le storie principali di cui gli investitori hanno bisogno per iniziare la loro giornata di trading:

Ho ho ho? Più come la la la. È stata una brutta settimana per le azioni Le speranze per un raduno di Babbo Natale stanno svanendo. Le azioni statunitensi stanno per entrare in una seconda settimana consecutiva di perdite. I mercati sono scesi bruscamente giovedì mentre gli investitori hanno digerito i commenti e le previsioni aggressivi del presidente della Federal Reserve Jerome Powell il giorno prima. Rallentamento delle vendite al dettaglio Anche l’inizio delle festività non ha aiutato, sebbene indicassero un rallentamento dell’economia, che è ciò che vuole la Fed mentre cerca di battere l’inflazione. Invece, si preannuncia un ambiente in cui la Fed manterrà tassi più alti per un periodo di tempo più lungo, indipendentemente da ciò che accadrà nei prossimi mesi. Leggi gli aggiornamenti dei mercati in tempo reale quaggiù.

2. Twitter prende di mira i giornalisti

STR| Norfoto | Immagini Getty

Cinguettio sospeso Le testimonianze di diversi giornalisti e commentatori che riferiscono della società e del suo proprietario miliardario Tesla Il CEO Elon Musk. A partire da giovedì sera, la piattaforma di social media ha sospeso gli account di Ryan Mac di New York Times , Donnie O’Sullivan della CNN, Drew Harwell del Washington Post, Matt Bender di Mashable, Micah Lee di The Intercept, Steve Herrmann di Voice of America, così come i freelance Aaron Robar, Keith Olbermann e Tony Webster. Musk, che si è descritto come una “libertà di parola”, ha osservato su Twitter che la sospensione dei giornalisti era nella stessa vena di disciplina nei confronti degli account che tracciano i voli, compresi quelli che tracciano l’ubicazione del jet privato del CEO.

I chip semiconduttori sono visibili su un circuito stampato in questa foto illustrativa scattata il 25 febbraio 2022. Firenze Basso | Reuters

L’amministrazione Biden è stata svelata giovedì Restrizioni imposte a molte entità, principalmente dalla Cina, compreso il produttore di chip, per motivi di sicurezza nazionale. La società di chip, Yangtze Memory Technologies Corporation, o YMTC, era già nella lista nera del commercio statunitense. La misura ha lo scopo di impedire alla Cina di utilizzare “l’intelligenza artificiale, l’informatica avanzata e altre potenti tecnologie disponibili in commercio per la modernizzazione militare e le violazioni dei diritti umani”, secondo un funzionario del Dipartimento del Commercio. La mossa arriva anche mentre l’amministrazione sta cercando di farlo Promuovere la produzione di semiconduttori sul suolo statunitense.

4. Adobe offre

Una vista ad angolo basso di un cartello con un logo sulla facciata presso l’ufficio della società di software per computer Adobe nel quartiere South of Market (SoMA) di San Francisco, California, 10 giugno 2019. Collezione Smith / Gedo | archivio fotografico | Immagini Getty

Adobe I guadagni trimestrali pubblicati giovedì quello Ha superato le aspettative degli analisti, mentre il produttore di software di progettazione ha mantenuto le sue previsioni per l’intero anno fiscale. Il titolo è salito alle notizie positive, anche se è sceso di oltre il 40% nel corso dell’anno, più netto del calo dell’ampio S&P 500. “Abbiamo fornito un flusso di cassa operativo record con un focus sulla redditività”, ha dichiarato il CEO di Adobe Shantanu Narayen durante la chiamata sugli utili. Tuttavia, ha anche avvertito che un rallentamento dell’economia potrebbe danneggiare l’azienda e che Adobe avrebbe proceduto con cautela.