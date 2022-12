Henry Cavill non tornerà in The Witcher nonostante abbia perso il ruolo di Superman





Henry Cavill Non tornerà con il successo di Geralt di Rivia di Netflix”il magoanche se è stato perso Superuomo Un ruolo dopo che il DC Extended Universe è cambiato.

“Possiamo confermare che non ci sono state modifiche alla quarta stagione di The Witcher”, ha dichiarato Netflix alla Galileus Web venerdì.

Peter Friedlander, capo degli sceneggiatori della serie negli Stati Uniti e in Canada presso Netflix, ha affrontato per primo la decisione di continuare una quarta stagione con Liam Hemsworth come protagonista durante un set ad ampio raggio. diversi Intervista pubblicata mercoledì.

“Henry è un Geralt straordinario e penso che Liam continuerà ad essere un Geralt straordinario”, ha detto Friedlander.

Ha aggiunto di essere fiducioso che il cambio di casting non avrebbe cambiato la popolarità dello show, perché “c’è stata un’eredità di grandi personaggi iconici mentre il cast è cambiato e siamo molto ottimisti al riguardo. Continueremo a onorare l’IP , i fan e la narrazione fino in fondo”.

Cavill ha annunciato la sua partenza da “The Witcher” a ottobre, pochi giorni dopo la sua rivelazione Recita la parte di Superman. All’epoca disse ai fan che stava passando la torcia con entusiasmo per vedere Liam affrontare quest’uomo più figo e raffinato.

Sebbene l’attore britannico non abbia fornito una ragione per la sua uscita, è stato ampiamente ipotizzato che abbia lasciato la serie Netflix per impegnarsi a tornare nei panni di Superman, il personaggio della DC Comics che ha interpretato per la prima volta nel film del 2013 “Man of Steel”. Fa anche un’apparizione cameo nei panni di Superman nella scena dei titoli di coda alla fine di “Adamo neroFilm DC con protagonista Dwayne Johnson.

Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata questa settimana quando è stato rivelato Cavill non avrebbe mai più indossato il mantello rosso dopo essere stato abbandonato dal ruolo. Lo sceneggiatore e regista James Gunn, entrato a far parte dei DC Studios come co-presidente con Peter Safran a ottobre, ha confermato l’intenzione di scrivere un nuovo film di Superman incentrato su una versione più giovane del supereroe. (Come la CNN, i DC Studios sono una sussidiaria della Warner Bros. Discovery)

“È una triste notizia per tutti. Dopo tutto, non tornerò nei panni di Superman”, ha detto Cavill ha scritto su Instagram Mercoledì. “Avendo chiesto allo studio di annunciare il mio ritorno in ottobre, prima della loro nomina, questa notizia non è stata delle più facili, ma è la vita. Un cambio della guardia è una cosa che accade. Lo rispetto.”

La notizia ha riacceso le richieste a Netflix di riformulare Cavill invece di lasciare che Hemsworth prenda il sopravvento, con un fan che ha twittato: “@netflix quindi potresti trasformare Henry Cavill in Geralt per #theWitcher perché non è più Superman… non odio su Liam Hemsworth, ma la catena sarà disponibile senza Cavill”.