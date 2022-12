Il lancio in Florida non avverrà venerdì

Cape Canaveral, Florida – SpaceX Ora è impostato per il lancio venerdì e sabato, invertendo la rotta rispetto al piano di lancio dello stesso giorno Avrebbe potuto fare la storia Per il passaggio più stretto tra due lanci.

SpaceX annunciare Sta dando la priorità al lancio del Falcon 9 per la missione O3b mPOWER venerdì e ha come obiettivo il lancio dei satelliti Starlink dell’azienda sabato. Inizialmente previsti per venerdì e probabilmente a meno di 35 minuti di distanza, entrambi i lanci avrebbero stabilito il record per l’inversione di tendenza più rapida tra i lanci orbitali dalla Space Coast della Florida, che è rimasto in piedi dall’11 novembre 1966.

Il lancio venerdì dal Pad 40 alla Cape Canaveral Space Force Station alimenterà una coppia di satelliti per comunicazioni Internet per il suo cliente SES, un operatore satellitare con sede in Lussemburgo. Una finestra di decollo di 87 minuti dovrebbe aprirsi alle 16:21 ET.

Quindi, sabato, al vicino Pad 39-A del Kennedy Space Center, il Falcon 9 invierà in orbita un altro lotto di satelliti Starlink per la trasmissione via Internet.

Entrambe le missioni avrebbero dovuto includere gli atterraggi del booster Falcon 9 nella prima fase su navi separate senza equipaggio stazionate nell’Oceano Atlantico poco dopo il decollo.

SpaceX non ha risposto alle domande di Florida Today, parte della rete USA TODAY, in merito a questa storia.

Il tempo di inversione di tendenza più rapido dell’azienda tra i lanci è di circa 15 ore. Questo record risale al dicembre 2021.

SpaceX ha fatto volare un Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California il 18 dicembre di quell’anno, trasportando in orbita un gruppo di satelliti Starlink. Quindi 15 ore dopo, dal Pad 40 della Space Force Station Cape Canaveral, un secondo Falcon 9 ha sollevato la missione Turksat 5B per la Turchia.

Jamie Groh è un corrispondente satellitare per Florida Today. Puoi contattarla a JGroh@floridatoday.com. Segui lei Twitter @AlteredJamie.

La prima data di lancio è fissata per venerdì

Azienda/Agenzia: SpaceX per SES.

SpaceX per SES. Razzo: Space X Falco 9.

Space X Falco 9. Luogo: Pad40 alla stazione delle forze spaziali di Cape Canaveral.

Pad40 alla stazione delle forze spaziali di Cape Canaveral. ora di pranzo: 16:21-17:49

16:21-17:49 un sentiero: il Nordest.

il Nordest. tempo atmosferico: 90% “vai”.

90% “vai”. Approdo: nave senza equipaggio.

nave senza equipaggio. Trasmissione in diretta: Inizia 90 minuti prima del decollo floridaday.com/space.

Inizia 90 minuti prima del decollo floridaday.com/space. Intorno a: Il razzo SpaceX Falcon 9 lancerà due satelliti O3b mPower 1 e 2 per l’operatore satellitare lussemburghese SES. I satelliti sono progettati principalmente per fornire connettività Internet.

