Dow apre in ribasso di 200 punti mentre i timori di recessione continuano ad affliggere Wall Street

Le azioni sono scese venerdì mattina poiché gli investitori hanno continuato a vendere fino alla fine dell’anno per i timori di una recessione il prossimo anno a causa degli incessanti aumenti dei tassi della Federal Reserve.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso 217 punti, pari allo 0,65%. L’S&P 500 ha perso lo 0,6%, mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0,28%.

Le azioni danneggiate dalla recessione sono scese venerdì, insieme alle azioni GM Sconto superiore all’1%.

Queste mosse seguono una giornata difficile per i mercati. Giovedì il Dow è sceso di 764,13 punti, o del 2,25%, per la peggiore performance giornaliera da settembre. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente del 2,49% e del 3,23%.

Il deludente rapporto sulle vendite al dettaglio di giovedì Gli investitori hanno alimentato i timori che la spesa dei consumatori stia rallentando a causa dell’aumento dell’inflazione, segno che l’economia si sta indebolendo.

Con questi recenti ribassi, gli indici sono pronti per una seconda settimana consecutiva di perdite. Si prevede che l’S&P 500 perderà più dell’1% per la settimana e più del 5% per il mese di dicembre e mancherà il rally di fine anno.

Il trading può essere particolarmente volatile venerdì, con un elevato volume di scadenze di opzioni. Secondo Goldman Sachs, sono scadute opzioni su indici per un valore di 2,6 trilioni di dollari.

A seguito di ciò, il titolo ha registrato un calo questa settimana La Federal Reserve alza i tassi di interesse di 50 punti base Mercoledì – il tasso più alto in 15 anni. La banca centrale ha dichiarato che aumenterà i tassi al 5,1% fino al 2023, una cifra maggiore di quanto previsto in precedenza.

“Gli operatori di borsa stanno vivendo un’indigestione dopo essere stati attratti dalle speranze per la centralizzazione della Fed. [Wednesday’s] Il rapporto del FOMC ha ribadito il tema di Jerome Powell del “rialzista a lungo termine””, ha dichiarato John Lynch, chief investment officer di Comerica Wealth Management.

Cercheranno appunti sulla futura politica della Fed da John Williams, Michael Bowman e Mary Daly. Gli investitori stanno cercando di valutare il ritmo dei futuri aumenti dei tassi e la visione della banca centrale sull’economia.