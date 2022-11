Kevin McCarthy dice che rimuoverà Ilhan Omar dalla quota del comitato per “antisemitismo” durante il presidente

Leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthyIl rappresentante Ilhan Omar, D-Minn., ha in programma di rimuovere il rappresentante democratico Ilhan Omar, D-Minn., dalla commissione per gli affari esteri della Camera per i suoi commenti “ostili” sabato mentre è presidente della Camera.

“Stiamo prestando attenzione Cresce l’antisemitismo, L’abbiamo visto crescere non solo nei nostri campus, ma nelle sale del Congresso”, ha affermato durante la riunione della leadership della Republican Jewish Coalition del 2022 a Las Vegas.

“Ti ho promesso l’anno scorso che non sarebbe più stato negli affari esteri come presidente, e manterrò quella promessa”, ha detto alle acclamazioni del pubblico.

McCarthy sarà il prossimo oratore una volta che i repubblicani otterranno la maggioranza a gennaio, in attesa del voto del 3 gennaio sulla posizione. I repubblicani avranno una maggioranza risicata, quindi può perdere solo per pochi voti.

Ilhan Omar, parte dell’antisemitismo “sistemico”, “questione di diritti civili di proporzioni epiche”: Hamna Rights Advocate

Da allora Eletto al Congresso Nel 2018, Omar ha fatto una serie di commenti controversi ampiamente visti come perpetuanti dell’antisemitismo, incluso dire all’American Israel Public Affairs Committee che si trattava “di Benjamins” e twittare: “Abbiamo visto atrocità inimmaginabili commesse da America, Hamas, Israele .” , Afghanistan e talebani”, che equiparava Israele e Stati Uniti ai talebani.

Il Dipartimento di Stato aggiorna la definizione di “antisemitismo” in seguito alla risoluzione anti-israeliana di Omar

In un tweet prima di entrare al Congresso, il democratico ha affermato che Israele ha “ipnotizzato il mondo” e, dopo essere stato eletto, ha presentato una risoluzione alla Camera che paragona il boicottaggio di Israele al boicottaggio dei nazisti.

McCarthy ha anche condannato i commenti fatti dal rappresentante repubblicano Marjorie Taylor Green lo scorso anno secondo cui “i lavoratori vaccinati ricevono le insegne nello stesso modo in cui gli ebrei coscritti dai nazisti indossano una stella d’oro”, che è stato visto come una minimizzazione dell’Olocausto.

I Democratici, che ora sono in maggioranza, hanno rimosso Green dal suo caucus per commenti che ha fatto in passato e altri commenti controversi.

McCarthy ha promesso a Green che ripristinerà il suo caucus mentre sarà presidente. Green ha detto che intende votare per lui.