Shawn Mendes cancella il tour per problemi di salute mentale: Report – Hollywood Life

Shawn Mendes Rinviare di tre settimane il suo tour nel Paese delle Meraviglie per dare priorità alla sua salute mentale. La cantante canadese, 23 anni, è andata su Instagram per pubblicare l’annuncio venerdì 8 luglio. “Mi si spezza il cuore a dirlo, ma sfortunatamente rinvierò le prossime tre settimane di spettacoli a Uncasville, CT. Fino a nuovo avviso”, ha esordito in un post di testo condiviso sul suo feed.

“Sono stato in tour da quando avevo 15 anni e, ad essere onesti, è sempre difficile essere in viaggio lontano da amici e familiari”, ha aggiunto. “Dopo alcuni anni fuori strada, mi sentivo pronto per tornare indietro, ma quella decisione era prematura e sfortunatamente i numeri e la pressione della strada mi hanno raggiunto e ho raggiunto un punto di rottura”, ha spiegato Shaun ai suoi 69,4 milioni di follower .

In seguito ha confermato che la mossa era quella di concentrarsi sul suo benessere mentale. “Dopo aver parlato con il mio team e gli operatori sanitari, avevo bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale prima di tutto. Non appena riceverò altri aggiornamenti, ti prometto di fartelo sapere”, ha firmato Shawn con un’emoji del cuore.

Pickering, nativo dell’Ontario, darà il via a un tour di 87 date il 27 giugno 2022 a Portland, nell’Oregon. Colpisci Seattle e Sacramento schiena contro schiena. È poi tornato in Canada per spettacoli a Vancouver, Edmonton, Calgary e Winnipeg. Questo tour è a suo sostegno Album 2020 MiracoloIn cui “Meraviglia”, “mostro” insieme a Justin Biebere “Chiama i miei amici”. La sua collaborazione con il collega canadese Justin è stata finora il più grande successo dell’album, raggiungendo l’ottava posizione nella classifica Billboard Hot 100.

Le date vengono cancellate dopo nove mesi Shawn ha rotto con la sua ragazza In due anni, Camila Cabello, 25. I cantanti di “Señorita” hanno confermato la loro separazione in una dichiarazione congiunta pubblicata su Instagram il 17 novembre 2021. Loro hanno detto. “Abbiamo iniziato la nostra relazione come migliori amici e continueremo ad essere migliori amici. Apprezziamo davvero il tuo supporto dall’inizio e andando avanti. Shawn non lo era.