Il Vietnam ha condannato a morte il magnate immobiliare Truong My Lan nel suo più grande caso di frode

HANOI, Vietnam (AP) – Un tribunale della città meridionale di Ho Chi Minh ha condannato a morte giovedì il magnate immobiliare Truong My Lan. Vietnam Si tratta del più grande caso di frode finanziaria del Paese, ha riferito il media statale Vietnam Net.

Il 67enne presidente della società immobiliare Van Dinh Phat Formalmente accusato di appropriazione indebita di 12,5 miliardi di dollari – Quasi il 3% del PIL del Paese entro il 2022.

Lan ha controllato illegalmente la Saigon Joint Stock Commercial Bank tra il 2012 e il 2022 e ha autorizzato 2.500 prestiti, provocando perdite per 27 miliardi di dollari per la banca, secondo i media statali VnExpress. La corte le ha chiesto di pagare alla banca 26,9 milioni di dollari di danni.

Nonostante le circostanze attenuanti – era la prima volta che il crimine veniva commesso e Lan partecipava ad attività di beneficenza – la corte ha attribuito la sua dura sentenza alla gravità del caso, dato che Lan era a capo di un'impresa criminale pianificata e sofisticata che aveva gravi conseguenze. È possibile che il denaro venga recuperato, ha affermato VnExpress.

Le sue azioni “non solo violano i diritti di gestione della proprietà di individui e aziende, ma mettono anche la SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) sotto controllo speciale; minano la fiducia delle persone nella leadership del partito e dello Stato”, ha affermato VnExpress citando la sentenza.

Sua nuora, Truong Hieu Van, amministratore delegato di Van Dinh Phat, è stata condannata a 17 anni di prigione per aver aiutato sua zia, e il marito di Lan, Eric Chu Nap-ki, di Hong Kong, è stato condannato a nove anni. in prigione.

Lan e la sua famiglia fondarono Van Thing Bot nel 1992, quando il Vietnam stava abbandonando la sua economia statale a favore di un approccio orientato al mercato e aperto agli stranieri. Ha iniziato ad aiutare sua madre, un'imprenditrice cinese, a vendere cosmetici in un antico mercato di Ho Chi Minh City, ha riferito il media statale Tien Phong.

Con progetti che includono edifici residenziali di lusso, uffici, hotel e centri commerciali, Van Thinh Phat diventerà una delle società immobiliari più ricche del Vietnam. Ciò lo ha reso un attore chiave nel settore finanziario del paese. Nel 2011 ha organizzato la fusione della colpita SCB Bank con altri due istituti di credito in coordinamento con la banca centrale del Vietnam.

La corte ha ritenuto che avesse utilizzato questo approccio per i soldi della SCB. Possedeva segretamente più del 90% delle azioni della banca – un'accusa che nega – e ha approvato migliaia di prestiti a “società fantasma”, secondo i documenti governativi. Questi prestiti le sono stati restituiti, ha riferito il media statale VnExpress citando la corte. Risultati.

Ha poi corrotto i funzionari per coprire le sue tracce.

Anche l'ex funzionario della banca centrale Do Thee Nan è stato condannato all'ergastolo giovedì per aver accettato tangenti per 5,2 milioni di dollari.

L'arresto di Lan nell'ottobre 2022 è uno dei casi in corso di più alto profilo Movimento anti-corruzione in Vietnam Si è intensificato dal 2022. La campagna Blazing Furnace ha raggiunto i più alti livelli della politica vietnamita. L'ex presidente Vo Van Tuong si è dimesso Marzo dopo la campagna elettorale.

Ma il processo di Lan ha scioccato la nazione. Gli analisti hanno affermato che l’entità della frode ha sollevato la questione se altre banche o aziende abbiano commesso errori simili. Declassa le prospettive economiche del Vietnam E il Vietnam sta scuotendo gli investitori stranieri in un momento in cui sta cercando di posizionarsi come una sede migliore per le imprese che cercano di spostare le loro catene di approvvigionamento lontano dalla Cina.

Il settore immobiliare in Vietnam è stato particolarmente colpito. Si prevede che circa 1.300 società immobiliari usciranno dal mercato entro il 2023, con gli sviluppatori che offriranno sconti e oro come premi per attirare gli acquirenti. Città di Ho Chi MinhMolti nel centro della città sono ancora sfitti, secondo i media statali.

A novembre, il massimo politico vietnamita, il segretario generale del Partito comunista Nguyen Phu Trong, ha affermato che la campagna anti-corruzione “continuerà per molto tempo”.