Kiev, Ucraina: la più grande centrale elettrica della regione viene distrutta da un attacco russo

Russia Distruzione della più grande centrale elettrica del Ucraina Giovedì la regione di Kiev è stata attaccata dai missili, con il presidente Volodymyr Zelenskyj che ha accusato l’Occidente di “chiudere un occhio” sulla necessità del suo paese di maggiori difese aeree.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili e 39 droni. La Russia ha lanciato in totale 82 missili e droni, inclusi sei missili ipersonici Kinzhal, nessuno dei quali è stato abbattuto dalle difese aeree ucraine.

Non ci sono state vittime e l’attacco non ha provocato un’interruzione di corrente nella regione della capitale ucraina, Kiev, o in altre aree rifornite da Trebylska attraverso il Pacifico.

Secondo la società energetica Centernergo, la centrale termica di Trebylska (TPP), il più grande fornitore di elettricità alle regioni di Kiev, Cherkasy e Zhytomir, è stata completamente distrutta. L’azienda ha perso il 100% della produzione di energia nei suoi tre stabilimenti, tutti distrutti o occupati dalla Russia.

“Un giorno nero nella storia del Centrenergo”, ha detto in una nota. “La portata della devastazione è spaventosa. Il denaro non può stimarla. Questa è per noi la sfida più grande nella storia dell'azienda.”

Nel corso di più di due anni di guerra, la Russia ha sistematicamente… Infrastrutture energetiche mirate in Ucraina Nel tentativo di distruggere la rete elettrica del paese, e con essa lo spirito del popolo ucraino, privandolo di elettricità, calore, acqua e altri servizi di base in temperature invernali spesso gelide.

I video sui social media hanno mostrato enormi pennacchi di fumo che si alzavano dallo stabilimento di Trebilska mentre l’incendio continuava a bruciare.

L'attacco allo stabilimento di Trebilska fa seguito al recente attacco russo che ha distrutto lo stabilimento della compagnia nella regione di Kharkiv, Zmiivska TPP, il 22 marzo, secondo una dichiarazione del Centrenergo. Le forze russe hanno occupato il terzo impianto dell'azienda, Vuhlehirska TPP, nella regione di Donetsk nel luglio 2022. La capacità di progettazione totale delle tre centrali era di 7.690 MW, secondo il sito web dell'azienda.

DTEK, la più grande compagnia elettrica dell'Ucraina, ha anche affermato che giovedì la Russia ha lanciato attacchi missilistici e droni contro due centrali elettriche di sua proprietà, causando “gravi danni”.

La società, che genera il 20% dell’energia dell’Ucraina, ha affermato che nelle ultime tre settimane è stata sottoposta ai peggiori attacchi da quando la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala nel 2022. Ha aggiunto che quasi l’80% degli impianti di produzione di energia che gestisce era stato distrutto. Con gli scioperi russi.

“Tutti i nostri vicini europei e gli altri partner vedono il disperato bisogno dell’Ucraina di sistemi di difesa aerea”, ha detto giovedì Zelenskyj. Ha detto che se alla Russia fosse permesso di continuare a colpire le sue infrastrutture energetiche, ciò “equivarrebbe a una licenza globale per il terrorismo”.

“Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea e di altra assistenza alla difesa, non solo di chiudere un occhio e avere lunghe discussioni”, ha detto.

Nonostante la devastazione, Andrei Gutta, capo del consiglio di sorveglianza del Centrenergo, ha dichiarato: “Sono convinto che supereremo la situazione”.

L’Ucraina ha già subito in passato notevoli perdite energetiche. La perdita più grande avvenne poco dopo l’invasione, quando le forze russe presero il controllo della regione Zaporozhye La centrale nucleare, la più grande d’Europa, in precedenza rappresentava circa il 20% della produzione di energia del paese. Da allora, i dipendenti ucraini hanno messo i reattori dell'impianto in “arresto freddo” per evitare un grave incidente radioattivo.