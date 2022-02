Le autorità ucraine hanno annunciato che l’attacco informatico prendeva di mira le banche e il ministero della Difesa ucraino

Non è stato immediatamente chiaro chi fosse il responsabile dell’incidente di hacking. “È troppo presto per assumersi la responsabilità”, ha detto alla Galileus Web Viktor Zora, vice capo del Servizio ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni (SSSCIP), che sta indagando sull’incidente.

L’incidente arriva quando la Russia ha ammassato circa 130.000 soldati vicino al confine ucraino, secondo due fonti che hanno familiarità con le recenti valutazioni, e funzionari statunitensi hanno avvertito che una nuova invasione russa potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. La Russia ha negato di voler invadere l’Ucraina.

SSSCIP ha identificato l’incidente come un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), che inonda un sito Web di traffico falso per disabilitarne l’accesso. Gli attacchi DDoS sono relativamente economici e facili da implementare. Sebbene possa essere fastidioso, non richiede necessariamente complessità.

Funzionari ucraini hanno lavorato martedì per ripristinare l’accesso ai siti Web delle agenzie di difesa e delle banche: PrivatBank e Oschadbank. I giornalisti della CNN in Ucraina hanno riferito di difficoltà nell’accesso ai siti Web martedì notte.