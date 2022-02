Le azioni Virgin Galactic salgono con la riapertura della vendita dei biglietti di deposito di $ 150.000

Agenzia di viaggi spaziali Vergine Galattica Martedì ha annunciato che aprirà la vendita dei biglietti al pubblico mercoledì e richiederà un deposito di $ 150.000.

I prezzi dei biglietti Virgin Galactic partono da $ 450.000 ciascuno e l’anno scorso la compagnia ha presentato tre diverse offerte di vendita: opportunità di acquistare un posto, posti al sacco per coppie, amici o familiari o prenotare voli completi. La società ha precedentemente affermato che $ 25.000 in $ 150.000 depositi non verranno ritirati.

Le azioni di Virgin Galactic sono aumentate del 10% da $ 8,14 nel trading precedente. Il titolo è sceso dell’85% con la società negli ultimi 12 mesi C’è stato un ritardo nell’inizio dei viaggi spaziali commerciali Fino alla fine di quest’anno.

Per la maggior parte dell’ultimo decennio, Virgin Galactic ha avuto circa 600 prenotazioni di biglietti su voli futures, ciascuno venduto tra $ 200.000 e $ 250.000. La compagnia ha riaperto la vendita dei biglietti a $ 450.000 ad agosto e ha venduto circa 100 biglietti aggiuntivi fino a novembre.

Apre la vendita dei biglietti al pubblico e rivela Virgin Galactic Rename – Invece di Iris Sir Richard Branson Il contorno viola della sua navicella spaziale nel suo logo. La mossa allontana Virgin Galactic dai suoi fondatori e, da quando la società è diventata pubblica nel 2019, Branson ha realizzato il suo sogno di lunga data di vendere azioni per un valore di oltre 1,25 miliardi di dollari. Attraversa il confine spaziale statunitense a luglio.