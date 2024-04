Android 15 Beta 1 e lo strano caso di “Pixel Weather”

Insieme ad Android 12 Push e Material You, Google ha introdotto un paio di widget meteo per Pixel nel 2021. Con Android 15 Beta, la natura esclusiva di Pixel di questi widget meteo è stata mantenuta.

In Android 15 Beta 1, andando al selettore widget si rivela che la sezione generale “Meteo” è stata rinominata “Pixel Meteo”. I due widget della schermata iniziale sono invariati e continuano a essere gestiti dall'app Google, mentre l'icona è stata aggiornata a quella utilizzata dall'app/servizio Meteo introdotto con Android 14 QPR1 a dicembre che attualmente alimenta solo le funzionalità dell'app Orologio.

Nello specifico, si tratta del sole su uno sfondo blu brillante che evoca il cielo, che è diverso dalla scorciatoia personalizzata “meteo” (il sole coperto da nuvole su uno sfondo bianco) che ha visto un lancio limitato alla fine dell'anno scorso. Questa icona è anche diversa dalla scorciatoia che puoi inserire nella schermata iniziale dall'app Meteo.

IL Descrizione del Play Store Questo servizio in background è il seguente: “L'app meteo integrata dedicata al tuo dispositivo Pixel”. L'integrazione da parte dell'orologio del meteo e delle temperature post-allarme per le città salvate non costituisce in alcun modo una “app meteo”.

Rinominare “Pixel Weather” non ha alcuno scopo pratico a meno che non sia un segno di cose a venire.

Desidero da tempo che il team Pixel offra un'esperienza meteo proprietaria invece di compromettere l'esperienza con Ricerca Google. La riprogettazione dell'anno scorso, apparsa per la prima volta sul Pixel prima di espandersi su tutti i dispositivi Android, era molto buona, ma non perfetta. Ad esempio, le notifiche meteo inviate dall'app Google aprono una nuova ricerca quando le tocchi invece di provare il meteo.

L'app Android più tradizionale pensata solo per i dispositivi Pixel può vedere aggiornamenti più rapidi e mirati. Il precedente qui è Samsung e nulla va per la sua strada. Sarebbe bello avere stili widget aggiuntivi e un radar. Google ha i dati/la tecnologia per competere con Dark Sky di Apple e questo dovrebbe essere sfruttato dal team Pixel.