Transformers One: il primo filmato rivela una storia di origine giovanile e alquanto divertente per Optimus Prime e Megatron

La Paramount Pictures ha presentato un primo sguardo a Transformers One, il primo film d'animazione dei Transformers in 40 anni, al CinemaCon giovedì. Presentati da un saluto preregistrato di Scarlett Johansson e poi di persona sul palco da Chris Hemsworth e Brian Tyree Henry, ai modelli e alla stampa presenti è stato mostrato un primo trailer esclusivo e una scena 3D estesa del film diretto da Josh Cooley. (Il trailer uscirà il 18 aprile.)

“Sono molto entusiasta di interpretare un giovane Optimus Prime e di rivelare un lato di questo personaggio che il pubblico non ha mai visto prima”, ha detto Hemsworth nel suo discorso di apertura, durante il quale ha anche riconosciuto l'eredità che ora condividerà con il doppiatore originale Peter. . Colin.

Secondo lo slogan ufficiale, Transformers One racconta “la tanto attesa storia delle origini di come i personaggi più iconici dell'universo Transformers, Orion Pax e D-16, sono passati da fratelli d'armi a nemici mortali, Optimus Prime e Megatron”. “.

Hemsworth dà la voce a Orion Pax, Henry è D-16, Johansson è Elita-1 e Keegan-Michael Key dà la voce al modello Bumblebee allora noto come B-127. Il cast vocale comprende anche Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Transformers One animato dalla ILM in uno stile diverso da quello Disney o Pixar o persino da Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem della Paramount. È un aspetto digitale più solido che si addice a una storia ambientata nel mondo di Cybertron anni prima che fosse distrutto dalla guerra tra Autobot e Decepticon. C'è ancora vivacità e senso della vita in questo gioco Cybertron.

Film sui Transformers in ordine cronologico.

La scena 3D estesa presenta gli umili robot operai Orion Pax, D-16 e B-127 che si intrufolano a bordo di un treno di rifornimenti gestito da Elita-1, che è in viaggio verso il mondo di superficie, un luogo che i tre giovani clandestini non hanno mai visitato prima. Prima.

Dopo uno scontro iniziale con Elita-1, che li vuole scendere dal treno per non essere retrocessa (di nuovo), Orion le dice che sono in missione nel mondo di superficie per raggiungere la Matrice di Leadership. Ciò consentirà loro di acquisire la capacità di trasformarsi e realizzare il loro pieno potenziale. Durante il loro volo sopra la Terra, la superficie stessa di Cybertron cambia, con giganteschi pilastri di roccia che emergono dalla terra verso il cielo.

Ulteriori filmati mostravano i quattro robot che accedevano ai loro poteri e si trasformavano in veicoli per la prima volta con effetti comici. Pensa a un giovane supereroe come Spider-Man che stranamente prova per la prima volta i suoi nuovi poteri.

La cosa più importante da imparare dal filmato di Transformers One al di fuori della sua estetica animata è il suo tono, che è più giovane, comico e adatto alle famiglie di quanto alcuni fan potrebbero aspettarsi. Il divertimento e le battute tra i personaggi in crescita avevano un'atmosfera più da Teenage Mutant Ninja Turtles di quanto abbiamo mai visto sul serio e potente Optimus Prime.

Transformers One sarà nelle sale il 13 settembre.

Per una maggiore copertura della presentazione al CinemaCon della Paramount, leggi i dettagli del primo filmato di Gladiator 2, il debutto di Shadow in Sonic the Hedgehog 3, cosa hanno in serbo i creatori di South Park e Kendrick Lamar, un film crossover Transformers/GI Joe confermato e un IMAX pianificato. riedizione Per il film Interstellar, diretto da Christopher Nolan.