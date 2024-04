Imperterrito, Salman Rushdie parla del suo nuovo libro di memorie, “The Knife”.

Rushdie dice nel libro: “Se non fosse per Henry e il pubblico, non sarei seduto qui a scrivere queste parole”. “Quella mattina di Chautauqua ho incontrato il peggio e il meglio della natura umana, quasi contemporaneamente.”

All'inizio non era chiaro se sarebbe sopravvissuto.

“La gravità delle sue ferite era pazzesca, come se fosse uscita da un film dell'orrore”, ha detto Andrew Wylie, che ha rappresentato l'autore per decenni. Rushdie rimase in ospedale per circa due mesi. Anche dopo essere tornato a casa, fece sogni vividi e terrificanti: sul duca di Gloucester che diventava cieco in “Re Lear” e sulla scena iniziale di “Un Chien Andalou” di Luis Buñuel, in cui una nuvola che attraversa la luna diventa un lama di rasoio che recide un occhio. Aveva visite mediche quasi ogni giorno e diversi specialisti per ogni parte del corpo colpita. “Tutti dovevano approvare i vari lavori di riparazione”, ha detto.

Rushdie stava pensando a un'idea per un romanzo prima dell'attacco. “Ma quando finalmente ho sentito che il succo cominciava a scorrere di nuovo, sono andato e ho aperto il file che avevo, e mi è sembrato ridicolo”, ha detto. “Mi è diventato chiaro che finché non mi fossi occupato di questo, non avrei potuto scrivere nient'altro.”

“The Knife” è un libro profondo e intimo, in contrasto con un precedente libro di memorie, “Joseph Anton”, un libro del 2012 scritto in terza persona, in cui il personaggio centrale esisteva allo stesso livello degli attori secondari.

“Volevo che si leggesse come un romanzo”, ha spiegato Rushdie del libro precedente. Ma “Il Coltello” è diverso. “Questo non è un romanzo. Voglio dire, quando qualcuno ti infila un coltello dentro, è molto personale. Il primo è bellissimo”, ha detto.