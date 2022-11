Il Dow Jones scende di quasi 500 punti sulle proteste del Covid in Cina, commenti ufficiali della Fed

I futures Dow sono aumentati prima dell’apertura di martedì dopo che il Dow Jones Industrial Average ha venduto quasi 500 punti lunedì. Gli investitori rivolgeranno presto la loro attenzione al discorso di mercoledì del presidente della Fed Jerome Powell, mentre i dati chiave sull’inflazione sono previsti giovedì.







La debolezza del mercato azionario di lunedì è stata dovuta a una combinazione della diffusione delle proteste di Covid-19 nelle principali città della Cina e dei commenti del presidente della Federal Reserve di St. Louis Jim Bullard sui tassi di interesse.

in Intervista webcast con MarketWatchAlla domanda per quanto tempo si aspetta che il tasso sui fondi federali rimanga nell’intervallo compreso tra il 5% e il 7%, Bullard ha dichiarato: “Penso che dovremo rimanere lì per tutto il 2023 e fino al 2024”.

Bullard ritiene che i mercati stiano ancora sottovalutando la misura in cui la Fed dovrà mantenere la sua politica restrittiva per frenare l’inflazione. I trader hanno una probabilità del 72% di un aumento del tasso di 50 punti base, in calo rispetto all’80% di una settimana fa, alla prossima riunione della banca centrale, secondo il FedWatch CME.

I rapporti sulle entrate di questa settimana includono: CrowdStrike (CRWD), generale del dollaro (DJ) E il instinto viscerale (INT). Sono incluse anche le azioni Dow Jones forza vendita (CRM), insieme a fiocco di neve (neve), Ulta Bellezza (Ulta) E il una giornata lavorativa (giorno).

mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average ha perso l’1,45%, o 497 punti, e l’S&P 500 è sceso dell’1,5%. Il Nasdaq Composite ad alto contenuto tecnologico ha venduto l’1,6%. entro Scambia denaro scambiatoNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(in calo dell’1,5% e dell’indice SPDR S&P 500)spiare) è sceso dell’1,6%.

Le azioni Solar sono state vendute bruscamente lunedì, con un analista che ha declassato il rating Primo Solare (FSLR) ha interessato il resto del settore. Il titolo FSLR è sceso del 3,4% dopo che JPMorgan ha declassato il rating da sovrappeso a neutrale a causa della forte performance del titolo nelle ultime settimane. Tecniche matriciali (Vedo) E il Tecnologie Scholes (SHLS) rispettivamente del 7,1% e del 6,4%. Array Technologies ha rinunciato a un recente punto di acquisto, mentre le azioni SHLS sono tornate in un intervallo di acquisto superiore a 28,57 punti di acquisto.

gigante delle auto elettriche Tesla (TSLALunedì scambiato con un rapporto di breakout più alto. entro azioni Dow JonesE il mela (AAPL) è diminuito del 2,6% e Microsoft (MSFT) è diminuito del 2,3% in mercato azionario oggi.

Leader di sottoscrizione tecnologie a matrice, Classifica IBD scorta Arista Networks (Rete), Centigrado (CEL) E il Paffuto (CB) – così come i nomi del Dow Jones Boeing (BA), Larva (gatto) E il chevron (CVX) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio.

Arista Networks lo è Classifica IBD Era brodo fresco di IBD Stock oggi. Boeing lo è Azioni IBD SwingTrader Era uno dei quattro leader In primo piano In questa settimana Frecce vicino alla colonna della zona di acquisto. era una percentuale Scegli le azioni del lunedì dall’IBD 50 da guardare.

4 azioni di crescita da acquistare e tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

Dow futures oggi: rendimenti del tesoro, prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow Jones erano in rialzo dello 0,1%, mentre l’S&P 500 era in rialzo dello 0,3%. I futures tecnologici Nasdaq 100 sono saliti dello 0,5% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito al 3,7% lunedì, mantenendosi vicino ai minimi recenti. Venerdì, il rendimento del Treasury a 10 anni ha chiuso al 3,69%, la chiusura più bassa dal 4 ottobre. Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono invertiti al rialzo dopo aver toccato il livello più basso da dicembre 2021. I futures sul greggio West Texas Intermediate sono stati scambiati intorno a $ 77 al barile.

Cosa fare in borsa

Ora è un momento importante per leggere La colonna The Big Picture di IBD Con l’andamento del mercato azionario tornato ad un “confermato trend rialzista”.

Mentre è una buona idea mettere i soldi per lavorare nell’attuale mercato azionario, mantieni la tua esposizione sul lato conservativo con piccole posizioni per iniziare. Solo perché il mercato azionario è in una netta tendenza al rialzo non significa che devi essere un investitore al 100%. E non aver paura di ottenere un profitto del 10% se lo ottieni, data la natura volatile del mercato.

(pagando Elenchi di inventario IBD Come il difetto 50 E il Azioni vicino alla zona di acquistoper ulteriori idee stock.)

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow Jones da acquistare e tenere d’occhio: Boeing, Caterpillar, Chevron

Il produttore di aeromobili Boeing è sceso del 3,7% lunedì, scendendo di 173,95 punti sotto Buy of Cup Base. Cerca un recupero decisivo di questa voce prima di considerare l’acquisto di azioni Boeing.

Il membro di Dow Jones, Caterpillar Corp., è vicino al recupero di 238 delle sue basi di coppa Acquisto puntiE il per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith, e meno del 2% in meno rispetto all’ingresso. Il titolo CAT, con una forte esposizione alla Cina, è sceso dell’1,4% lunedì.

Magazzino GATTO Vanta una media impressionante di 96 su 99 IBD Perfect Composite Rating, per Controllo delle scorte IBD.

Il gigante dell’energia Chevron è sceso del 2,9% lunedì, rinunciando a un punto di acquisto di 182,50 su una base di consolidamento.

I migliori titoli da acquistare e guardare: Array, Arista, Celsius e Chubb

Array Technologies, leader nell’energia solare e nelle azioni IPO, ha rinunciato a 22,40 punti di acquisto in una tazza con manico durante la caduta di lunedì, per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. Lo stock è di circa il 3% al di sotto della voce. Ne risulterebbe una maggiore vulnerabilità Base di vendita in perdita del 7% -8%..

Classifica IBD Le azioni di Arista Networks rimangono in un intervallo di acquisto superiore a 132,97 per una base instabile Acquisto punti Nonostante la perdita di lunedì dell’1,5%.

Il produttore di bevande energetiche Celsius è sceso dell’1,3% lunedì, poiché il titolo continua a formare un fondo di coppa a 118,29 ipercomprato. La debolezza di lunedì potrebbe essere l’inizio di un potenziale scambio che fornirebbe un punto di ingresso più basso.

Chubb viene scambiato appena sotto il punto di acquisto della maniglia della tazza 216,10 lunedì dopo leggere perdite durante la sessione. La zona di acquisto del 5% raggiungerebbe 226,91.

azioni Tesla

azioni Tesla È leggermente aumentato lunedì, ma è rimasto al di sotto delle linee della media mobile a 50 e 200 giorni. Le azioni sono scese di quasi il 55% rispetto al massimo di 52 settimane.

La scorsa settimana, il titolo ha toccato il livello più basso dal 23 novembre 2020 e ha raggiunto il minimo di 52 settimane di 166,19.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesLunedì le azioni Apple sono scese del 2,6%, scendendo al di sotto del livello di supporto di 50 giorni. La produzione di Apple iPhone Pro potrebbe diminuire di 6 milioni di unità a causa di disordini civili e restrizioni Covid in Cina, secondo i rapporti. Il titolo è di oltre il 20% in meno rispetto al massimo di 52 settimane.

Bloomberg ha riferito che le interruzioni nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou potrebbero portare a una carenza di 6 milioni di unità nella produzione di iPhone Pro nel 2022. Quel numero potrebbe aumentare se le restrizioni Covid venissero estese per qualche altra settimana, secondo fonti. La stragrande maggioranza degli smartphone iPhone 14 Pro e Pro Max è prodotta dalla fabbrica di Zhengzhou.

Microsoft è scivolata del 2,3% lunedì, in calo per la seconda sessione consecutiva. Le azioni continuano a mantenersi al di sopra della linea dei 50 giorni. Il gigante del software ha ancora circa il 30% di sconto sul suo massimo di 52 settimane.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo @dipendente Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

