Le autorità indonesiane hanno detto che l'aereo ha deviato dalla sua traiettoria di volo dopo che i due piloti si sono addormentati

Il Ministero dei trasporti indonesiano avvierà un'indagine dopo che due piloti della Batik Air si sono addormentati durante un recente volo, secondo l'agenzia di stampa statale Antara, citando il direttore generale dell'aviazione civile del ministero, M. Christi Indah Murni.

Secondo un rapporto preliminare pubblicato sabato dal National Transportation Safety Board (KNKT), il pilota e il copilota si sono addormentati contemporaneamente per 28 minuti durante un volo da Kendari, nella provincia sud-orientale di Sulawesi, alla capitale Giakarta, il 25 gennaio, provocando errori di navigazione. Perché “l'aereo non era sulla traiettoria di volo corretta”.

Nessuno a bordo, inclusi 153 passeggeri e quattro assistenti di volo, è rimasto ferito durante il volo e non è stato riportato alcun danno all'aereo, afferma il rapporto iniziale di KNKT.

Il volo, BTK6723, ha impiegato due ore e 35 minuti ed è atterrato con successo a Giakarta, secondo Antara e il rapporto iniziale.

Secondo il rapporto, il secondo pilota in comando aveva detto al suo copilota all’inizio della giornata che non si stava “riposando adeguatamente”.

Sul volo prima dell'incidente, il secondo uomo riuscì a dormire per “circa 30 minuti”. Dopo che l'aereo ha lasciato Kendari e ha raggiunto la quota di crociera, il pilota ha anche chiesto il permesso di riposare e il secondo uomo ha preso il controllo dell'aereo. Dopo circa 90 minuti dall'inizio del volo, il secondo in comando “si addormentò involontariamente”, secondo il rapporto.

Ha aggiunto che 12 minuti dopo l'ultima trasmissione registrata dal copilota, il centro di controllo dell'area di Giakarta ha cercato di raggiungere l'aereo, ma non c'è stata risposta da parte dei piloti. Circa 28 minuti dopo l'ultima trasmissione registrata, il pilota si svegliò e si rese conto che l'aereo non si trovava sulla traiettoria di volo corretta. A quel punto, il secondo in comando è stato svegliato e ha risposto all’ACC, ha aggiunto.

Il rapporto iniziale affermava che il pilota dell'aereo aveva detto all'ACC che il volo aveva riscontrato un “problema di comunicazione radio” ed era stato risolto.

Il rapporto non ha rivelato i nomi dei piloti, ma ha identificato il pilota dell'aereo come un indonesiano di 32 anni e il secondo in comando come un indonesiano di 28 anni. Il secondo in comando aveva due gemelli di 1 mese e “ha dovuto alzarsi più volte per aiutare la moglie con i bambini”, afferma il rapporto.

“Condurremo un'indagine e una revisione delle operazioni di volo notturno in Indonesia per quanto riguarda la gestione del rischio di affaticamento per Batik Air e altri operatori di volo”, ha detto Murni in una nota, secondo Antara.

Anche l'equipaggio del volo BTK6723 è stato messo a terra secondo le procedure operative standard in attesa di ulteriori indagini, ha aggiunto.

Ha inoltre affermato che l'agenzia invierà un ispettore designato per i problemi di sicurezza risolti (RSI) per indagare sulla causa dell'incidente e raccomandare misure di mitigazione agli operatori e ai supervisori dell'aviazione, ha riferito Antara.