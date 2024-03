Il basket femminile dell'Iowa avanza al campionato Big Ten Tournament

Kate Martin: “Marzo è il momento migliore” dopo che l'Iowa ha raggiunto un'altra finale del torneo Big Ten Kate Martin: “Marzo è il momento migliore” dopo che l'Iowa ha raggiunto un'altra finale del torneo Big Ten

MINNEAPOLIS — Se c'erano dubbi sul fatto che questa festa del basket femminile dell'Iowa avrebbe marciato attraverso Minneapolis senza intoppi, il Big Ten Tournament ha lanciato un altro ostacolo immediato agli Hawkeyes che avrebbe deluso molti.

Tutto ciò che l’Iowa ha fatto è stato farcela con calma, completamente indifferente al tumulto iniziale.

NO. 6 Il Michigan ha prosciugato sei triple nel primo quarto, ma ciò deve aver causato un po' di nervosismo all'interno del Target Center, n. Gli Hawkeyes a 2 teste di serie possono appoggiarsi all'atmosfera favorevole dell'edificio e trovare correttamente la divisione di cui hanno bisogno per arrivare domenica. Partita di campionato.

La vittoria in semifinale per 95-68 di sabato sui Wolverines prepara l'Iowa (28-4) con una rivincita contro il Nebraska. Gli Hawkeyes vincono la loro terza corona consecutiva del Big Ten Tournament alle 11:00 su CBS. La testa di serie n. 5 dei Cornhuskers ha sconfitto il Maryland, testa di serie n. 8, nella prima semifinale di sabato.

“Marzo è un ottimo momento per giocare”, ha detto la guardia senior Kate Martin, che ha raggiunto cinque partite per il titolo Big Ten Tournament nei suoi sei anni. “E 'stato molto divertente.”

I Wolverines (20-13), che si sono incontrati solo una volta nella stagione regolare dietro la prima serata da record di Kaitlin Clark a Iowa City, non sono nell'aria senza elementi esterni nell'hockey. Sebbene questo sia essenzialmente un altro gioco su strada Black and Gold, l'inizio fornito dal Michigan avrebbe dovuto creare abbastanza fiducia in un momento difficile.

Cadde un albero di ghiottone, poi un altro, poi un altro ancora. E non aveva alcuna importanza.

Il Michigan alla fine ha prosciugato i primi sette tre in casa e ha costruito un vantaggio fino a otto nel primo quarto, prima che tutto svanisse nell'oblio in mezzo a un'altra valanga dell'Iowa. Gli Hawkeyes hanno iniziato il secondo quarto sotto tre. Cinque minuti dopo, l’Iowa aveva un cuscino a due cifre che a malapena scompariva.

“Non volevamo farci prendere dal panico o altro con quella decisione”, ha detto l'allenatore dell'Iowa Lisa Bluder. “È come giocare molto più a basket. Quindi è stato come se fossimo andati a proteggere il trio. Hanno lanciato bene tre palline nel primo tempo. Abbiamo fatto un buon lavoro in difesa nel secondo tempo.

Un parziale di 20-5 che ha tolto lo slancio all'Iowa è arrivato a ondate, con Clark e Affolder che hanno facilitato gran parte del processo. Non lo sarà Inizio del secondo sputtering. La serata da 28 punti e 15 assist di Clark è iniziata subito e non si è interrotta fino a raggiungere un quarto quarto riservato ai festeggiamenti in panchina.

La successiva candidatura di Affolder al ruolo elevato di venerdì si è svolta in modo altrettanto fluido. Dodici punti, otto assist e sette rimbalzi hanno sottolineato la versatilità degli Hawkeyes in questo prodotto di Chicago.

“Penso che Sid stia giocando il miglior basket che abbia mai giocato in carriera”, ha detto Clark. “Non potrei essere più felice per lei. È uno dei ragazzi che lavora più duramente ed è sempre in palestra. Ovviamente ha giocato dietro i bravi ragazzi che abbiamo nel nostro programma. Questo è il suo anno. Soprattutto quando Molly (Davis) scende, il suo momento e passo.

“Ha fatto bene.”

Lo sforzo di Hannah Stulke sabato è stato incoraggiante. Un perfetto 7 su 7 dal campo ha portato a un'uscita da 16 punti che ha mostrato aggressività fin dall'inizio, aiutando l'Iowa a possedere un forte vantaggio di 54-16 nell'area. Altri tredici da Martin spesso arrivavano in tempo.

Chiedi a Hannah Stulke dopo la vittoria del torneo Big Ten dell'Iowa sul Michigan Ascolta Hannah Stulke dopo la vittoria del torneo Big Ten dell'Iowa sul Michigan

Il Michigan alla fine si è calmato, finendo 11 su 23 dopo un inizio di 10 su 14, rendendo imprevedibile lo sforzo difensivo dell'Iowa. I Wolverines hanno dovuto sentirsi impotenti mentre un'altra ondata di Nero e Oro li ha travolti irreparabilmente, proprio come è successo il mese scorso alla Carver-Hawkeye Arena.

“Abbiamo avuto la fortuna di essere in Iowa quando Kaitlyn (Kelsey Blumin) ha battuto il record, quindi eravamo nello stesso ambiente. È stato un po' folle, ma era come oggi”, ha detto l'allenatore del Michigan Kim Barnes. – disse Arico. “Ogni volta che correvano, il posto esplodeva. Ogni volta che accadeva un grande spettacolo, il posto esplodeva.”

Questo è quello che sta succedendo a Minneapolis, dove i tifosi dell'Iowa hanno trasformato il Target Center nel loro personale palazzo del basket. Ora che questo magico fine settimana ha la possibilità di concludersi con una vittoria per vendetta contro il Nebraska, è difficile immaginare che domenica sia diversa da qualsiasi altro fine settimana per l'Iowa e il suo equipaggio.

Due partenze straordinarie, due vittorie clamorose. Finora, un inizio perfetto per un'altra celebrazione in Iowa.

“Possiamo parlare un attimo dei tifosi dell'hockey dell'Iowa?” Ha detto Bluder. “È incredibile quello che fanno per la nostra squadra. Li amiamo assolutamente. Gli siamo così grati.”

Dargan Southart è un giornalista sportivo e copre l'atletica dell'Iowa per il Des Moines Register e HawkCentral.com. Inviagli un'e-mail a msouthard@gannett.com o seguilo su Twitter all'indirizzo @Dargan_Southard.