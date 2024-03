Qualcuno ha vinto Powerball? Numeri dei vincitori di sabato 9 marzo 2024

Le probabilità di vincere Powerball e Mega Millions non sono a tuo favore Le probabilità di vincere il jackpot Mega Millions o Powerball sono circa 1 su 292 milioni. Ecco le cose che hai maggiori probabilità di ottenere per un sacco di soldi.

Dopo che nell'estrazione di mercoledì non ci sono stati vincitori del jackpot, il jackpot Powerball di sabato ammonta a 521 milioni di dollari con un valore in contanti di 254,8 milioni di dollari.

Nel frattempo, l'estrazione Mega Millions di martedì raggiunge i 735 milioni di dollari con un premio in denaro di 356,7 milioni di dollari, dopo che nell'estrazione di venerdì non c'era nessun vincitore del jackpot.

Sei pronto a tentare la fortuna con Powerball? Ecco tutto quello che devi sapere.

Numeri vincenti del Powerball 6/3/24

IL I numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì È stato 06-19-28-44-60 Era Powerball 10. È stato un gioco di potere 2X.

Qualcuno ha vinto l'estrazione Powerball di mercoledì 6 marzo 2024?

Non c'è stato alcun vincitore del jackpot, quindi il jackpot è salito a 521 milioni di dollari con un valore in contanti di 249,6 milioni di dollari.

Quando sarà la prossima estrazione del Powerball?

La prossima estrazione avrà luogo sabato 9 marzo alle 22:59 ET.

Nel Delaware, i biglietti possono essere acquistati fino alle 21:45 ET del giorno dell'estrazione.

Nel New Jersey e in Pennsylvania puoi acquistare i biglietti fino alle 21:59

Quali sono i giorni di estrazione del Powerball? A che ora inizia il Powerball?

Le estrazioni Powerball si svolgono tre volte a settimana, ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 22:59 ET.

Quanto costano i biglietti per il Powerball?

Powerball costa $ 2 a partita.

In Pennsylvania puoi acquistare i biglietti online: www.pailottery.com/games/draw-games/.

I biglietti possono essere acquistati anche online nel New Jersey: njlotto.com.

Per giocare, scegli cinque numeri da 1 a 69 per le palline bianche, quindi scegli un numero da 1 a 26 per le palline rosse Powerball.

Puoi scegliere i tuoi numeri fortunati sulla schedina o lasciare che sia il terminale della lotteria a scegliere i tuoi numeri in modo casuale.

Per vincere, abbina uno dei nove modi per vincere:

5 palline bianche + 1 pallina Powerball rossa = Gran Premio.

5 palline bianche = 1 milione di dollari.

4 palline bianche + 1 pallina Powerball rossa = $ 50.000.

4 palline bianche = $ 100.

3 palline bianche + 1 Powerball rossa = $ 100.

3 palline bianche = $ 7.

2 palline bianche + 1 pallina Powerball rossa = $ 7.

1 pallina bianca + 1 pallina Powerball rossa = $ 4.

1 Powerball rossa = $ 4.

C'è l'opportunità di aumentare le tue vincite due, tre, quattro, cinque e dieci volte con Power Play per un ulteriore $ 1 per giocata. I giocatori possono moltiplicare le vincite diverse dal jackpot fino a 10 volte quando il jackpot è pari o inferiore a 150 milioni di dollari.

Tutti i premi sono limitati a importi in contanti, ad eccezione del Gran Premio. In California, gli importi dei premi sono uguali, il che significa che sono determinati dalle vendite e dal numero di vincitori.

Quali sono le probabilità di vincere al Powerball?

Le probabilità di vincere il jackpot Powerball sono 1 su 292.201.338. Le probabilità di ottenere il premio più basso, $ 4 per una delle palline rosse Powerball, sono 1 su 38,32.

Secondo Powerball, le probabilità di vincere il premio totale sono 1 su 24,87, sulla base di un gioco da $ 2 e arrotondate a due cifre decimali.