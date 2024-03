Millie Bobby Brown parla del tono dopo le critiche: “Sto facendo del mio meglio”

John Wilson/Netflix

Millie Bobby Brown affronta le critiche che riceve per il suo accento.

IL Cose strane La star è cresciuta tra Inghilterra e Stati Uniti ed è stata criticata per il modo in cui parla nei progetti in cui è coinvolta. Tuttavia, la giovane attrice risponde a queste critiche in una nuova intervista.

“Sono un attore”, ha detto Brown in un'intervista a Max Baligdi. tic toc. “Sono cresciuto sotto gli occhi del pubblico. Sono cresciuto in America. Vengo sul set come attore e mi trovo bene, quindi voglio emulare le altre persone!”

Ha continuato: “Non posso trattenermi quando sono con il mio fidanzato, o quando sono con persone come Jimmy Fallon che hanno un accento molto americano. Voglio replicarlo! E ora che sono in Inghilterra, Voglio replicarlo.” [accent]! Non lo sto facendo intenzionalmente e mi dispiace se ti offende, ok? Ma ascolta, sto facendo del mio meglio! “Sto facendo del mio meglio.”

Il ruolo da protagonista di Brown è stato nella serie di fantascienza Netflix Cose strane All'età di dodici anni. L'attrice è attualmente protagonista del film fantasy la ragazzadi cui è anche produttrice esecutiva.

la ragazza Gli eventi del film ruotano attorno a una ragazza obbediente che accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per saldare un vecchio debito. Viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e deve fare affidamento sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere.

Il film è stato diretto da Juan Carlos Fresnadillo e scritto da Dan Mazo. I co-protagonisti di Brown includono Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett e Robin Wright.