I titoli leader del settore tecnologico sono crollati, con Nvidia in calo di quasi il 4%

L’aumento dei rendimenti obbligazionari è stato un fattore chiave del calo delle azioni nell’ultimo anno.

Ma mentre il mercato si sposta verso aspettative che i tassi di interesse saranno più alti di quanto molti inizialmente si aspettavano negli ultimi dieci anni, il capo stratega degli investimenti di BMO Brian Belsky osserva che tassi più alti non sono sempre un brutto ambiente per le azioni.

In un'analisi risalente al 1990, Belsky ha scoperto che i rendimenti mensili dell'S&P 500 fornivano i migliori rendimenti medi annuali quando il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni (^TNX) era più alto.

Il lavoro di Belsky mostra che il rendimento medio annuo è stato del 7,7% nei mesi in cui il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni era inferiore al 4%, rispetto a un rendimento medio annuo del 14,5% nei mesi in cui il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni era del 6%.

“In un contesto di tassi di interesse elevati, certamente superiori allo 0%-1% o allo 0%-2%, le azioni tradizionalmente vanno bene”, ha affermato Belsky. “Quindi penso che stiamo rivalutando la situazione. Da questi livelli pensiamo che le azioni saranno più alte alla fine dell'anno.”

La ricerca di Belsky ha dimostrato che, in media, le azioni hanno ottenuto risultati migliori in un contesto di tassi in aumento che in un contesto di tassi in calo. Il rendimento medio annuo mobile su un anno dell'S&P 500 in un contesto di tassi in calo è del 6,5%, mentre in un regime di tassi in aumento è del 13,9%.

Ha sostenuto che ciò avrebbe senso in quanto una delle ragioni per cui la banca centrale taglierebbe o taglierebbe i tassi sarebbe una prospettiva di crescita economica lenta. Dato il contesto attuale, in cui la Fed ritiene che l’economia sia in una posizione forte per gestire costi di finanziamento più elevati, tassi più alti potrebbero non essere così negativi per le azioni, ha affermato Belsky.

“Se ci muoviamo tra questo intervallo tra il 4% e il 5%. [on the 10-year Treasury yield] “C'è ancora una forte occupazione, ma soprattutto, utili molto forti e, oh, liquidità, quindi penso che il mercato possa andare bene”, ha aggiunto.