Tesla chiede agli azionisti di ripristinare il pacchetto salariale di 56 miliardi di dollari di Elon Musk invalidato da un giudice del Delaware

DETROIT (AP) – Tesla chiede agli azionisti di ritirare un pacchetto salariale di 56 miliardi di dollari L'amministratore delegato Elon Musk Che prima era stato respinto Giudice del Delaware quest'annoE spostare la sede dell'azienda in Texas.

Le modifiche, che saranno votate dagli azionisti durante l’assemblea annuale del 13 giugno, potrebbero essere più rigorose rispetto a quando furono approvate per la prima volta nel 2018. Il produttore di auto elettriche con sede ad Austin, in Texas, sta lottando con il calo delle vendite globali e il rallentamento della domanda. Sui veicoli elettrici, la gamma di modelli sta invecchiando e il prezzo delle azioni è sceso del 37% quest'anno.

A gennaio, l’avvocato Kathleen St. Jude McCormick ha stabilito che Musk non aveva diritto allo storico compenso azionario previsto in 10 anni.

Si è pronunciata su una causa intentata da un azionista e ha invalidato il pacchetto retributivo, affermando che Musk controlla essenzialmente il consiglio, rendendo il processo di attuazione della compensazione ingiusto nei confronti delle parti interessate. “Musk aveva rapporti estesi con le persone incaricate di negoziare per conto di Tesla”, ha scritto nella sua sentenza.

Ma in una lettera agli azionisti pubblicata mercoledì in un documento normativo, il presidente Robin Denholm ha affermato che Musk ha raggiunto la crescita che stava cercando nella casa automobilistica, con… Tesla Raggiungere tutti gli obiettivi operativi e di valore azionario del pacchetto 2018 approvati dagli azionisti. Le azioni sono aumentate del 571% dall’inizio del pacchetto retributivo.

“Poiché la corte del Delaware non è stata d'accordo, Elon non è stato ricompensato per nessuno dei suoi lavori per Tesla negli ultimi sei anni, il che ha contribuito a creare una crescita significativa e un valore per gli azionisti”, ha scritto Denholm. “Ciò sembra a noi – e a molti degli azionisti di cui abbiamo già sentito parlare – come fondamentalmente ingiusto e incoerente con la volontà degli azionisti che hanno votato a favore”.

Tesla ha dichiarato nella causa che intende presentare ricorso contro la decisione. Se gli azionisti approveranno il nuovo pacchetto, le carenze informative e procedurali e le violazioni del dovere fiduciario del consiglio evidenziate da McCormick dovranno essere corrette, si legge nel documento.

Ma Tesla ha affermato che gli azionisti potrebbero ancora contestare il voto di certificazione. Anche se dovesse passare, Tesla ha affermato che potrebbe non risolvere completamente la questione e un tribunale del Delaware potrebbe ritenere la certificazione stessa ingiusta nei confronti degli azionisti.

Se gli azionisti non ratificano il piano, Tesla ha affermato che potrebbe essere necessario negoziare un’alternativa con Musk. Ciò richiederebbe tempo e costi significativi “alla luce delle critiche” dettagliate nella causa del Delaware.

Tesla sta seguendo la strada della certificazione, piuttosto che cercare di negoziare un nuovo pacchetto con Musk, che secondo la società dovrebbe probabilmente avere le stesse dimensioni del precedente per trattenerlo.

Poiché sta cercando di certificare piuttosto che un nuovo piano, Tesla ha affermato di “non aver rivalutato materialmente l'importo o la durata” del pacchetto né di aver assunto un altro consulente di compensazione per influenzarlo.

Nel piano 2018, Musk non riceverà né stipendio né bonus in denaro. Invece, doveva ricevere solo stock option e solo se la società avesse raggiunto determinate soglie. Dovrà aumentare il suo valore di mercato totale di determinati importi, raggiungendo al contempo gli obiettivi di fatturato, i profitti al lordo delle imposte e altri elementi.

Molti amministratori delegati di grandi aziende devono raggiungere degli obiettivi per ottenere gran parte del loro potenziale compenso. Questo per incoraggiare decisioni che vadano a vantaggio della società e degli azionisti in generale. Ma Musk era insolito nel far dipendere il suo intero stipendio da tali azioni.

Quando il consiglio di amministrazione della società ha sviluppato il piano di compensazione, ha affermato di ritenere che sarebbe stato difficile superare gli ostacoli. Alcuni sconosciuti furono d'accordo.

Ma l’azionista querelante nella causa del Delaware ha affermato che la procura aziendale descriveva erroneamente tutte le tappe fondamentali che portavano alla maturazione delle stock option come obiettivi “estensibili”, anche se le previsioni interne indicavano che tre tappe fondamentali operative sarebbero state probabilmente raggiunte entro 18 mesi dalla gli azionisti. votazione.

Il consiglio ha affermato di ritenere nel 2018 che “molti dei successi passati di Tesla fossero in gran parte guidati dalla leadership di Musk”. Voleva motivare Musk a “dedicare il suo tempo e le sue energie” all'azienda quando ha interessi anche in altre società.

Eric Gordon, avvocato e professore di economia presso l'Università del Michigan, ha affermato che poiché Tesla rimarrà una società del Delaware al momento del voto sul pacchetto, gli azionisti potranno ancora contestarlo nei tribunali del Delaware.

Ma dal momento che Tesla ha rivelato al concessionario i fatti sui legami del consiglio di amministrazione con Musk, si aspetta che Tesla vinca. “Se gli azionisti disinteressati fossero stati adeguatamente informati e avessero votato a favore, la corte non avrebbe avuto nulla da fare”, ha detto Gordon. Ha aggiunto che i tribunali del Delaware “vogliono che le società divulghino le informazioni e lascino decidere agli azionisti”.

Gordon ha detto che Musk potrebbe non vedere molti vantaggi legali dal trasferimento del quartier generale di Tesla in Texas, perché la legge che regola la retribuzione dei dirigenti è simile a quella del Delaware. “Non c'è nessun caso in Texas che ti dica che se ciò fosse accaduto in Texas, avresti avuto un risultato diverso.”

Tesla ha registrato consegne record di oltre 1,8 milioni di auto elettriche in tutto il mondo nel 2023, ma quest’anno il valore delle sue azioni si è eroso rapidamente poiché… In calo le vendite di auto elettriche.

IL un'azienda Ha affermato di aver consegnato 386.810 veicoli da gennaio a marzo, circa il 9% in meno rispetto a quelli venduti nello stesso periodo dell'anno scorso. La crescita futura è in dubbio e potrebbe essere difficile convincere gli azionisti a sostenere un ampio pacchetto retributivo in un ambiente sempre più competitivo a livello mondiale.

La dichiarazione di delega depositata presso la Securities and Exchange Commission non affronta il caso di Musk. Dichiara di possedere il 25% delle azioni Tesla Per lui perseguire l'intelligenza artificiale e la robotica in azienda. Attualmente possiede il 20,5% della società.

A gennaio, Musk ha sfidato il consiglio di amministrazione di Tesla in un post su X, la piattaforma di social media che ora possiede, a proporre un nuovo pacchetto di compensi. A meno che non ottenga il 25%, ha scritto che preferirebbe costruire prodotti al di fuori di Tesla, apparentemente con un'altra società.

L'analista di Wedbush Dan Ives, solitamente ottimista su Tesla, ha affermato in un'intervista che il documento non affronta molteplici questioni, incluso il futuro compenso di Musk.

“È l'elefante nella stanza perché Musk ha minacciato di X, e questo ha rappresentato un enorme ostacolo” per le azioni Tesla, ha detto Ives.

Ha detto che Musk deve impegnarsi a ricoprire il ruolo di CEO di Tesla per un periodo dai tre ai cinque anni e a sviluppare l’intelligenza artificiale con l’azienda. Quando Tesla pubblicherà gli utili del primo trimestre la prossima settimana, Musk dovrà chiarire i piani di crescita, compreso il caso della Model 2, una piccola auto elettrica che costa circa 25.000 dollari, ha detto Ives. Altrimenti, ha aggiunto, si prospettano giorni bui.

“C'è la sensazione che l'aereo si stia schiantando nell'oceano e che il dipinto si concentri sulle arachidi salate”, ha detto.

Al momento della sentenza del tribunale del Delaware, il pacchetto di Musk valeva più di 55,8 miliardi di dollari, ma un calo delle azioni lo ha ridotto a 44,9 miliardi di dollari alla chiusura delle negoziazioni di venerdì, si legge nella dichiarazione di Tesla.

A partire dall’anno scorso, Tesla ha fatto proprio questo Prezzi ridotti di $ 20.000 Su alcuni modelli. I tagli dei prezzi hanno causato la diminuzione del valore delle auto elettriche usate e hanno ridotto i margini di profitto di Tesla.

Questa settimana, Tesla lo ha detto Stava lasciando andare circa il 10% dei suoi lavoratoricirca 14.000 persone.

Chiusura delle azioni di Tesla Inc. Mercoledì in calo di circa l'1%.

Choi e Chapman hanno riferito da New York.