Disneyland sta per ricevere una massiccia espansione da 1 miliardo di dollari

Disneyland avanti, Compagnia Walt Disney Un'iniziativa per espandere il suo parco a tema originale ha appena ottenuto il via libera dal Consiglio comunale di Anaheim. Tempi di consegna I rapporti indicano che il piano di espansione da 1,9 miliardi di dollari, che richiederà decenni per essere completato, ha ricevuto l’approvazione unanime.

“Il voto 7-0 è arrivato oggi dopo un'udienza pubblica di otto ore iniziata martedì sera, durante la quale i residenti di Anaheim, i membri del cast di Disneyland e i funzionari delle città vicine hanno parlato dei meriti e dei problemi del piano.” La proposta dovrebbe essere sottoposta al voto finale del Consiglio Comunale il 7 maggio, ha scritto Commerce.

Il CEO della Disney, Bob Iger, ha confermato che le prossime attrazioni includeranno una zona Avatar ispirata al Mondo di Pandora di James Cameron. Disneyland Resort. Durante gli ultimi tempi Presentazione a Disney Imagineering“Abbiamo la proprietà, cioè la terra, e la proprietà, cioè la proprietà intellettuale, per sfruttare essenzialmente le risorse che dobbiamo sfruttare”, ha detto Iger alla stampa, incluso io9. [in turn] Creare valore per gli azionisti”.

Altri importanti IP che probabilmente entreranno a far parte dei piani futuri della Disney ad Anaheim includono Frozen, Tron, Zootopia, Tangled e altri. “Con Disneyland Forward e una maggiore flessibilità all'interno delle nostre proprietà esistenti, nuove terre e avventure come quelle in corso a Tokyo DisneySea e Shanghai Disneyland possono ispirare nuove esperienze qui”, ha condiviso Disney sul sito ufficiale. Disneyland avanti.

I piani per espandere la visione originale di Walt Disney per Disneyland furono vanificati nei decenni successivi alla sua apertura, poiché varie altre società rilevarono il prezioso terreno che circondava il parco. Quando Disneyland si espanse, dovette fare un uso creativo dello spazio. Ad esempio, Disney California Adventure è costruito sopra un parcheggio e Star Wars: Galaxy's Edge è costruito sopra uno zoo, un ristorante barbecue e un'area dietro le quinte. Ora la Disney avrà più libertà nella zonizzazione; Disneyland Forward vedrà la Disney pagare 40 milioni di dollari per acquistare tre strade intorno al resort – Magic Way, Hotel Way e parte di Clementine Street – per ottenere maggiore flessibilità nelle aree che già dispongono di importanti infrastrutture.

Nelle notizie Disney correlate di oggi, Los Angeles Times I rapporti indicano che i rappresentanti della Actors' Equity Association e del Magic United, guidato dai membri di Disneyland, che lavorano in vari dipartimenti tra cui personaggi e sfilate, hanno presentato una petizione al National Labor Relations Board per ottenere il riconoscimento della supermaggioranza di 17.000 dipendenti del sindacato. È un momento importante per i membri del cast attuali e futuri che rendono possibile la magia e che meritano una retribuzione e una protezione migliori man mano che Disneyland cresce.

Idealmente, Disney includerebbe il sindacato nei suoi piani per aumentare i posti di lavoro ad Anaheim con Disneyland Forward, che dovrebbe aggiungere 8.960 posti di lavoro durante la costruzione e 4.584 durante le operazioni. Tempi di consegna Egli nota che il presidente del Disneyland Resort Ken Potrock ha promesso che i lavori di costruzione saranno “al 100% di manodopera sindacale con un focus sull'impiego di residenti e veterani di Anaheim”. Commerce scrive anche che l’accordo di sviluppo, che durerà fino al 2064, vedrà probabilmente la Disney “spendere 2,5 miliardi di dollari” una volta completato il progetto.

