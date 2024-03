Wahoo! LEGO Super Mario riceverà set completamente nuovi ad agosto

LEGO rafforzerà la sua linea Super Mario con numerosi nuovi set in uscita entro la fine dell'anno 1 agosto 2024.

Sì, a parte l'annuncio di un gioco LEGO a tema Mario Kart (in arrivo l'anno prossimo), per celebrare il Mario Day quest'anno, sono stati rivelati tre nuovi set: il Bowser Express Train, la Haunted Mansion di King Boo e la Battaglia con Roy da Peach's. Castello. Ecco i dettagli su ciascuno.

Lascia che i viaggi ricchi di azione abbiano inizio con questo set di gioco LEGO® Super Mario™ Il treno espresso per Bowser (71437). Un fantastico regalo Nintendo per ragazzi, ragazze e tutti i giocatori di età superiore ai 9 anni, questo set di gioco avventuroso per bambini include un treno dettagliato, una carriola, 2 stazioni e un cubo Superstar? Blocco e 6 personaggi LEGO Super Mario: Hammer Bro, Boom Boom, 2 Goomba e 2 Para Biddy Buds.

Aggiungi un personaggio LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO® Peach™ (non incluso) per il gioco interattivo. Aiutali a inseguire il treno con la carriola, aziona la piattaforma girevole della locomotiva e attiva lo sparatutto a molla nel vagone cannone. Una volta sconfitti tutti i nemici, suona il corno mentre guidi l'Espresso di Bowser verso la stazione.

Aggiungi un personaggio LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO® Peach™ (non incluso) per il gioco interattivo. Aiutali a raccogliere le ricompense dal blocco monete, dal blocco forziere e dal blocco chiave, sconfiggi Boo e Dry Bones, fai cadere Re Boo dal tavolo nel cortile e infine apri il forziere del tesoro.

Incontra personaggi spettrali e trova la chiave di uno scrigno del tesoro nella casa stregata di Re Boo (71436) con questo set di gioco avventuroso LEGO® Super Mario™ per bambini. Una fantastica idea regalo per ragazzi, ragazze e giocatori dagli 8 anni in su, il set contiene un giocattolo della casa stregata costruibile che si apre per un facile accesso a dettagli divertenti come un divano rialzato e una libreria con funzione di rivelazione delle chiavi. Include anche 4 personaggi giocattolo LEGO Super Mario: Re Boo, Baby Yoshi giallo, Dry Bones e Boo.

Lascia che i bambini esplorino, combattano, giochino di ruolo e altro ancora nell'iconica location di Super Mario™ con il set LEGO® Super Mario™ Battaglia con Roy al castello di Peach (71435). Un fantastico regalo per ragazze, ragazzi e giocatori dai 7 anni in su, questo set di gioco con action figure Nintendo contiene un modello di castello della principessa in mattoncini LEGO che si apre pronto per avventure di gioco. Contiene mura facili da ricostruire che crollano sotto assedio, una torre, una catapulta, un trono girevole e una fontana nel giardino. Ci sono anche 3 personaggi dei giochi LEGO Super Mario: Roy (per la prima volta in un set LEGO Super Mario), Chain Chomp e Toad.

Aggiungi un personaggio LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO® Peach™ (non incluso) per il gioco interattivo. Aiutali a sconfiggere Roy e a controllare il suo Chain Chomp, a trovare indicatori di azione nascosti e a sbloccare interazioni digitali come la musica del pianoforte.