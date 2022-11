Altri maiali per entrare nel cancello di trasporto

Difesa dell’Arkansas Khary Johnson e finale difensivo Eric Thomas jr Sono gli ultimi Razorback ad annunciare i loro piani per entrare nel portale di trasferimento. I due giocatori hanno annunciato le loro decisioni martedì pomeriggio.

“A tutti i miei compagni di squadra attuali ed ex, è stato un onore giocare con voi”, ha dichiarato Johnson. “Ti amo più di ogni altra cosa! La U of A occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore! WPS! Detto questo, sto entrando nel mio prossimo capitolo come calciatore e otterrò il mio nome nel portale di trasferimento. “





Thomas ha anche rilasciato una dichiarazione sul suo account Twitter…

“In primo luogo, voglio ringraziare Dio per questa opportunità e per essere stato con me in questi momenti”, ha detto Thomas. “Voglio ringraziare l’allenatore Sam Bateman per avermi dato l’opportunità di giocare a questo livello della mia carriera. Voglio ringraziare i miei genitori, la mia famiglia e i miei amici per avermi supportato durante il mio tempo qui in Arkansas. Grazie ai fan di Hog, per il amore e sostegno!

“Sfortunatamente, il mio tempo qui in Arkansas sta per scadere e entrerò nel portale di trasferimento il 5 dicembre con due anni di idoneità rimanenti”.

Draft Transfer Portal e aggiornamenti NFL

Di seguito è riportato l’elenco completo dei giocatori con borsa di studio per i Razorbacks che sono entrati nel gate, hanno lasciato la squadra o hanno annunciato l’intenzione di entrare nel gate di trasferimento in questa bassa stagione. HawgSports continuerà a fornire aggiornamenti su tutti gli ultimi aggiornamenti su qualsiasi evento gate con gli Arkansas Razorbacks. Ecco la tabella di distribuzione aggiornata delle borse di studio.

DB Khary Johnson (presa)

Johnson è originario di Boston ed è arrivato in Arkansas dalla Suffield Academy del Connecticut come interbase un po’ in ritardo nella classe del 2020. Ha anche ricevuto un’offerta in ritardo dalla Georgia. Johnson ha assistito al cornerback e alla sicurezza in ciascuna delle sue tre stagioni con gli Hogs, ma non è mai scoppiato come titolare titolare, sebbene abbia fatto tre presenze nel 2022.

DE Eric Thomas jr (presa)

Thomas ha giocato 11 partite nel 2022 e ha aiutato gli Hogs negli ultimi tre anni, anche se in questa stagione è arrivato quasi esclusivamente in squadre speciali poiché il suo tempo di gioco è diminuito. È arrivato in Arkansas da Pensacola, in Florida, nella classe del 2020.

WR Jadon Hazelwood (NFL)

Il wide receiver dell’Arkansas Jadon Haslewood ha annunciato che rinuncerà alla sua rimanente idoneità e si dichiarerà per il Draft NFL. Haselwood non dovrebbe partecipare al prossimo gioco di bocce dell’Arkansas, che non sarà annunciato fino a dopo i giochi della conferenza il prossimo fine settimana.

NB Jacorey Turner (presa)

Arkansas nichel redshirt matricola running back Jacorey Turner È l’ultimo giocatore di Razorback ad annunciare il suo piano per entrare nel portale di trasferimento. Turner ha giocato 12 partite la scorsa stagione, ma non ha iniziato né visto molte azioni in una partita della lega minore devastata dagli infortuni in questa stagione. Si è classificato come il 129esimo candidato assoluto nello stato della Georgia nella classe del 2020.

TE Erin Utley (presa)

Il tight end della matricola Red Rose era A.J Prospetto a tre stelle di consenso nella classe di reclutamento del 2021, Little Rock (Ark.) ha annunciato che entrerà nel portale di trasferimento. Non è apparso in una partita di Hogs durante le sue due stagioni al campus.

QB Proprietario Hornby (presa)

Hornsby, studente del secondo anno dell’Università del Missouri (Texas), è apparso in 15 partite nelle ultime due stagioni per l’Arkansas e ha iniziato la sua prima carriera contro la LSU. Ha completato 18 dei suoi 39 tentativi di passaggio in carriera per 314 yard, 1 touchdown e 2 intercettazioni. Ha accumulato 307 yard su 52 tentativi durante la sua squadra con gli Hogs.

DB Miles Salcher (presa)

Dopo aver effettuato otto partenze nelle sue prime due stagioni in Arkansas, Sulcher, originario di Broken Arrow (Okla.), ha effettuato sei partenze in questa stagione mentre lottava con diversi infortuni, registrando 28 contrasti, due licenziamenti e una deviazione di passaggio. Sulcher ha anche scontato una sospensione di una partita dopo essere stato arrestato per condotta disordinata.

In tre stagioni con i Razorbacks, Slusher ha registrato 93 contrasti (9,0 per sconfitta), 2,5 sack, cinque deviazioni di passaggio, due intercettazioni, due recuperi fumble e un fumble forzato.

RB Giacomo Guinter (presa)

Jointer, originario di Little Rock (Ark.), era un candidato a tre stelle di consenso nella classe di reclutamento del 2022. Era il giocatore n. Jointer è apparso in una partita per i Razorbacks in questa stagione, registrando tre tentativi di corsa per nove yard in una vittoria contro Auburn nella settimana 9.

WR Warren Thompson (presa)

Thompson è apparso in 19 partite per gli Hogs nelle ultime due stagioni, ottenendo 31 passaggi per 482 yard e quattro touchdown. Ha lasciato la squadra dopo che l’Arkansas ha perso 13-10 contro la LSU nella settimana 11, una partita in cui Thompson ha iniziato.

DB/WR Chase Lowri (presa)

Lowry, un candidato a tre stelle di consenso nella classe di reclutamento del 2021, non è apparso in una partita durante la sua carriera in Arkansas. È passato al ricevitore largo poco prima dell’inizio della stagione 2022.

RB Caccia al gavione (Sconosciuto)

Tre stelle nella classe del 2021, Hunt è apparso in una partita come una vera matricola, correndo per 19 yard su quattro carry contro Georgia Southern. Non è apparso in una partita come matricola in maglia rossa e ha lasciato la squadra durante la stagione 2022.

libbra Marco Avant (in pensione و)

Avant ha subito vari infortuni durante la sua permanenza in Arkansas e non è apparso in una partita per i Razorbacks prima di essere ritirato dal punto di vista medico durante la stagione 2022 come matricola in maglia rossa.

TE Dax Courtney (in pensione و)

Courtney, il tre stelle nella classe del 2022, ha avuto un ritiro medico dopo diversi infortuni prima di fare il suo debutto con Razorback.

WR Jacqueline Crawford (presa)

Ex recluta a quattro stelle, Crawford è apparso in due partite per i Razorbacks dopo essersi trasferito dall’Oklahoma. Ha preso tre passaggi per 27 yard nel 2021 prima di entrare in porta prima della stagione 2022.

DL Taylor Lewis (presa)

Lewis è entrato nel cancello durante il campo autunnale dopo essersi trasferito dal College of Canyons in bassa stagione.