SpaceX è pronta a lanciare il proprio lander lunare, insieme alla sonda “Flashlight” della NASA

Rappresentazione artistica del lander Hakuto-R Mission 1 dall’ispace. immagine : ispace

SpaceX si prepara a lanciare un razzo Falcon 9 mercoledì mattina presto. La missione, che include payload privati ​​e pubblici, esemplifica lo stato attuale dell’industria dei voli spaziali e il modo in cui mutiamo di esplorare lo spazio.

È un lancio abbastanza di routine per SpaceX, ma la missione ha un grande impatto. Imballato a bordo del razzo Falcon 9 c’è la navicella spaziale Hakuto-R di ispace, che a sua volta è piena zeppa di una varietà di chicche legate alla superficie lunare. A bordo c’è anche la Moon Flashlight del Jet Propulsion Laboratory della NASA, una sonda lunare alla ricerca di acqua. Ghiaccio dal punto di vista di un’orbita usata raramente.

missione isspace M1

Falcon 9 è pronto Il lancio avverrà dallo Space Launch Complex 40 presso la Space Force Station Cape Canaveral in Florida alle 3:39 ET di mercoledì 30 novembre. Se il lancio dovesse essere annullato, giovedì sarà disponibile un’opportunità di backup Sono le 3:37 ET. Il live streaming dovrebbe iniziare 15 minuti prima del decollo, che puoi guardare SpaceXE il YoutubeO nella trasmissione in diretta qui sopra.

Il primo stadio del Falcon 9 tenterà una discesa verticale verso l’area di atterraggio 1 presso la Cape Canaveral Space Force Station a circa otto minuti dall’inizio della missione. La navicella spaziale Hakuto-R dovrebbe essere schierata il 46- segno dei minuti, con la torcia lunare che si accende sei minuti dopo.

Il lancio in sé non è un grosso problema, ma comporta conseguenze storiche. Hakuto-R, un prodotto di ispace con sede a Tokyo, tenterà di schierare il lander 1 (M1) dell’azienda sulla superficie lunare. Se l’Hakuto-R M1 dovesse atterrare sano e salvo, ispace diventerà la prima azienda privata a raggiungere questa impresa. Una missione di successo inaugurerà una nuova era, con fornitori commerciali che consegnano regolarmente merci sulla Luna. In effetti, Hakuto-R Mission 1 di ispace è la prima di quelle che la società spera saranno diverse consegne a basso costo sulla superficie lunare.

ispace Hakuto-R Missione 1 profilo e caratteristiche. Disegno : ispace

Il lander Hakuto-R M1 svolgerà compiti di ricognizione come sonda fissa, ma tenterà anche di trasportare diversi carichi utili in superficie, tra cui un razzo da 10 libbre (10 chilogrammi) Rashid Rover Prodotto dagli Emirati Arabi Uniti e un robot trasformabile che sembra una palla, il suo nome Sora Qsviluppato da Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e Tommy Game una società.

Altri carichi utili di Hakuto-R includono Computer di volo AI Dall’Agenzia spaziale canadese, a fotocamera lunare Sviluppato dalla società canadese Canadensys, è una solida batteria, CD-ROM contenente la canzone “SoratoEseguito dalla band giapponese Sakanaction, e una targa incisa con i nomi dei sostenitori del crowdfunding.Il lander Hakuto-R M1 dovrebbe atterrare all’interno del cratere Lunar Atlas nell’aprile 2023.

Immagine concettuale che mostra il robot convertibile SORA-Q in azione sulla Luna. immagine : Robosmart

L’Hakuto-R M1 non è il primo tentativo da parte di un’azienda privata di guidare un lander lunare. Questa distinzione va alle israeliane SpaceIL e Israel Aerospace Industries, che, con il supporto dell’Agenzia spaziale israeliana, hanno tentato di mettere insieme Il lander Beresheet sulla Luna Nel 2019. Sfortunatamente, problemi con il computer e la comunicazione ne hanno causato il malfunzionamento Beresheet per schiantarsi sulla luna Superficie. Gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Cina hanno ottenuto l’accesso Atterrare in sicurezza sulla luna, ma erano missioni nello spazio pubblico.

Un’impressione artistica di una torcia lunare della NASA. immagine : NASA/JPL-Caltech

Il Falcon 9 lancerà anche la Lunar Flashlight del JPL, una sonda progettata per operare da un’orbita di alone quasi rettilinea (NRHO) attorno alla Luna. Se quello Suona familiare, probabilmente perché stai pensando alla sonda CAPSTONE della NASA, che… Recentemente è diventato il primo satellite funzionante dell’NRHO. CAPSTONE sta aprendo la strada a una futura stazione spaziale, chiamata Cancelloma Lunar Flashlight ha una missione diversa.

La sonda delle dimensioni di una valigia arriverà entro 9 miglia (15 chilometri) dal polo sud della luna lungo la sua orbita altamente eccentrica, dove cercherà acqua ghiacciata in crateri permanentemente in ombra. La lampada lunare utilizzerà quattro tipi di laser a infrarossi per illuminare fasci di luce di diversi colori a lunghezze d’onda che possono essere assorbite dal ghiaccio d’acqua superficiale. Maggiore è l’assorbimento osservato, maggiore è la probabilità che il ghiaccio sia presente sulla superficie.

“Stiamo portando torce sulla Luna, irradiando laser in questi crateri oscuri per cercare segni specifici di ghiaccio d’acqua che ricopre lo strato superiore della regolite lunare”, ha detto Barbara Cohen, ricercatrice principale per la Lunar Lamp della NASA. dichiarazione. “Sono entusiasta di vedere la nostra missione contribuire alla nostra comprensione scientifica di dove si trova il ghiaccio d’acqua sulla Luna e come è arrivato lì”.

Come ho detto, c’è molto da disimballare con questo lancio. Tutto è iniziato, domani mattina presto, con il modesto lancio del razzo SpaceX Falcon 9.

Di più: Queste missioni fallite sulla Luna ci ricordano che lo spazio è difficile