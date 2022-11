Jay Leno investe due volte l’auto di un poliziotto alla prima festa dopo l’incendio

Forse è ora che questa macchina assuma un autista e un meccanico.

Jay Leno è stato investito più volte da un veicolo della polizia mentre si fermava per partecipare alla sua festa di ritorno domenica in California, dopo più di due settimane. Soffre di ustioni di terzo grado Mentre lavora su un’auto d’epoca nel suo garage.

Il 72enne appassionato di fumetti e auto d’epoca ha colpito una gomma della jeep della polizia sulla gomma posteriore destra della sua Tesla mentre cercava di parcheggiare davanti a un comedy club di Hermosa Beach e mostra video.

Quindi Leno inspiegabilmente fece marcia indietro e colpì la macchina una seconda volta.

“Puoi semplicemente andare, lo scopriremo più tardi”, hanno detto i poliziotti stellati all’A-lister dopo che sua moglie, Mavis Leno, è uscita dal finestrino del passeggero per parlare con loro.

Leno ha quindi faticato a tirare fuori un parcheggio facile, optando per un parcheggio parallelo di fronte al Comedy Magic Club invece di entrare in un ampio parcheggio aperto, mentre paparazzi e fan guardavano.

L’ex conduttore di “Tonight Show” ha dovuto cambiare marcia quattro volte per mettersi in posizione, e a un certo punto ha quasi colpito il marciapiede, video Di accesso non aggraziato pubblicato da Lion News mostrato.

Nonostante l’ingresso imbarazzante, Leno era tutto sorrisi e saggio mentre usciva dalla macchina, illeso nonostante il suo grave calvario.

“Hai strofinato la gomma?” ha chiesto ai poliziotti che si trovavano davanti all’auto, prima di chinarsi per controllare la sua auto per eventuali danni.

“Sì, no, va bene”, ha detto Leno prima di fare battute autoironiche sui punti.

“Il National Enquirer ha sbagliato la storia. Hanno detto che ero in ospedale perché Nancy Pelosi mi ha colpito alla testa con un martello. Non è quello che è successo.”

“Stasera abbiamo due prelibatezze: croccanti regolari e super croccanti”, ha dichiarato quando gli è stato chiesto dei suoi nervi.

“Non ho mai pensato a me stesso come un cabarettista”, ha continuato il manipolatore.

Leno, che è salito sul palco del club quasi settimanalmente dal 1992, è stato successivamente premiato con una media di ovazione da una folla esaurita, secondo Entertainment Tonight.

Le sue ferite si sono verificate mentre stava riparando un tubo del carburante intasato nella sua macchina a vapore bianca nel 1907, quando la benzina gli è stata spruzzata sul viso e sulle mani e una scintilla ha innescato un’esplosione. ha dichiarato Tmz.

Leno è stato curato per 10 giorni al Grossman Burn Center e si è ripreso per altri sei giorni a casa prima di tornare a lavorare sul palco.