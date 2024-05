Il Bayer Leverkusen ha stabilito il record europeo di imbattibilità più lunga, fino alla finale di Europa League

Il pareggio per 2-2 del Bayer Leverkusen contro la Roma in Europa League giovedì sera significa che la squadra tedesca è rimasta imbattuta da 49 partite e ha battuto il record di imbattibilità più lunga contro un club europeo dall’inizio delle competizioni europee per club nel 1955.

Il Leverkusen stava conducendo il confronto contro la Roma con due gol dopo la partita d’esordio, ma sembrava sul punto di perdere la sua prima partita in questa stagione dopo che due calci di rigore di Leandro Paredes hanno portato il club italiano in vantaggio.

Ma l’autogol di Gianluca Mancini all’82’ e il pareggio di Josip Stanisic al 97′ hanno assicurato al Leverkusen la qualificazione per la finale di Europa League dopo aver vinto complessivamente 4-2.

Nel frattempo, il gol di Stanisic è diventato il 17esimo gol stagionale del Leverkusen nei minuti di recupero.

Il centrocampista del Leverkusen Granit Xhaka ha dichiarato a TNT Sports: “Questo è il calcio. È la parte bella del calcio. Per la mentalità che abbiamo dimostrato anche oggi contro una grande squadra per tornare così e qualificarsi per la finale. Siamo più che felici oggi”.

“Si vede la voglia della squadra, non volevamo rallentare. Volevamo segnare il prossimo gol per poter continuare a mantenere il nostro record di imbattibilità, 49 volte finora. Ne siamo orgogliosi”.



Giovedì sera il Leverkusen si è qualificato per la finale di Europa League (Marvin Ibo Gengor – GES Sportfoto/Getty Images)

L’imbattibilità, iniziata in tutte le competizioni con la vittoria per 8-0 sulla Teutonia Otensen in Coppa di Germania il 12 agosto, ha superato il record del club portoghese Benfica di 48 partite consecutive senza sconfitte dal dicembre 1963 al febbraio 1965.

Il Benfica era capitanato da Eusebio e vinse il campionato e la Coppa del Portogallo durante la sua serie di imbattibilità.

La squadra di Leverkusen di Xabi Alonso ha evitato la sconfitta in 32 partite di Bundesliga, cinque partite di Coppa di Germania e 12 partite di Europa League. Loro vinsero 40 di queste partite.

Non sorprende che questo li abbia lasciati sull’orlo di una trilogia. Hanno già vinto la Bundesliga – ponendo fine al dominio del Bayern Monaco che dura da 11 stagioni – e affronteranno il Kaiserslautern di seconda divisione nella finale di DFB-Pokal il 25 maggio. E l’Atalanta Nella finale di Europa League del 22 maggio.

Se anche il Leverkusen evitasse la sconfitta nelle ultime due partite di campionato, diventerebbe la prima squadra nella storia della Bundesliga a rimanere imbattuta per un’intera stagione.

Ecco le cinque serie di imbattibilità più lunghe di una squadra europea dal 1955:

La corsa più lunga senza sconfitte Il club nazione Partite senza sconfitte Anni Bayer Leverkusen Germania 49 2023-2024 Benfica Portogallo 48 1963-1965 Dinamo Zagabria Croazia 45 2014-2015 Fiume Croazia 45 2016-2017 Notifica Scozia 44 1992-1993

(Christoph Koepsell/Getty Images)