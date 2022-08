Aggiornamento 1 della missione NASA Artemis Moon: tentativo di lancio di sabato

Il razzo Moon di nuova generazione della NASA, il razzo Space Launch System (SLS) con la capsula dell’equipaggio Orion in cima, si trova sulla rampa di lancio 39B in preparazione per la missione Artemis 1 senza equipaggio a Cape Canaveral, in Florida, il 27 agosto 2022.

La NASA ha annunciato che farà un altro tentativo di lanciare la missione Artemis I sulla luna sabato, quindi annullamento del lancio Lunedì a causa di un problema al motore.

L’agenzia spaziale sta lavorando per lanciare un razzo Space Launch System (SLS) e una capsula Orion, in un viaggio di oltre un mese intorno alla luna.

Lunedì, la NASA non è stata in grado di risolvere un problema di temperatura identificato in uno dei quattro motori a razzo a propellente liquido, scoperto meno di due ore prima dell’inizio del conto alla rovescia. Durante una conferenza stampa martedì, il responsabile del programma SLS della NASA John Honeycutt ha affermato che l’agenzia ritiene che il problema al motore fosse dovuto a un sensore difettoso, data l’analisi dei dati che mostrava che la spinta scorreva come previsto.

Honeycutt ha osservato che il team tecnico del razzo continua a rivedere i dati e deve ancora “perfezionare il nostro piano” per rendere possibile il lancio di sabato. Se la NASA ha bisogno di espellere l’SLS dalla rampa di lancio per raggiungere il sensore del motore, ciò significherà probabilmente un ritardo di settimane o mesi prima che venga tentato un altro lancio.

“La sostituzione del sensore sulla rampa di lancio sarebbe difficile”, ha affermato Honeycutt.

Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis I della NASA, ha affermato che il team cambierà le procedure per caricare il propellente nel razzo e inizierà a provare a raffreddare il motore alla temperatura ottimale all’inizio del conto alla rovescia.

In particolare, il tempo rimane una preoccupazione sul fatto che la NASA possa tentare il lancio sabato, secondo l’ufficiale di lancio meteorologico della Space Force Mark Berger.

“La possibilità di una violazione del tempo in qualsiasi momento del conto alla rovescia mi sembra ancora abbastanza alta”, ha detto Burger durante la conferenza stampa.

La NASA ha affermato che una finestra di lancio di due ore si apre alle 14:17 ET di sabato, il che significa che potrebbe essere lanciata in qualsiasi momento tra quell’ora e le 16:17 a causa della lunghezza del lancio, Burger ha aggiunto: “Penso ancora che abbiamo una possibilità.” buono”, anche se quasi il 60% prevedeva che il tempo avrebbe impedito il lancio del missile.

Il volo senza pilota sarà il primo missile assemblato dell’agenzia Inizia il tanto atteso ritorno della NASA sulla superficie lunare. Questo segna l’inizio del programma lunare Artemis della NASA, in cui gli astronauti dell’agenzia dovrebbero atterrare sulla Luna per la sua terza missione nel 2025.

Sebbene Artemis I non trasporterà astronauti e non atterrerà sulla Luna, la missione è fondamentale per dimostrare che il razzo mostruoso e la capsula dello spazio profondo della NASA possono mantenere le capacità promesse. Artemis I è stato ritardato per anni, poiché il programma ha superato i miliardi di budget.