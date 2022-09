La Food Security and Nutrition Administration (FSIS) emette un avviso di salute pubblica per la carne macinata identificata nei kit pasto HelloFresh a causa della possibile contaminazione da E. Coli O157:H7.

Washington, 10 settembre 2022 Il Servizio per la sicurezza e l’ispezione alimentare (FSIS) del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti emette un avviso di salute pubblica per i timori che i prodotti a base di carne macinata nei kit pasto HelloFresh possano essere associati a Escherichia coli (batteri coliO157: Malattia H7. Il richiamo non è stato richiesto perché i prodotti non sono più disponibili per l’acquisto.

I kit pasto contenenti carne macinata per questo avviso di salute pubblica sono stati spediti ai consumatori dal 2 al 21 luglio 2022. I seguenti prodotti sono soggetti a un avviso di salute pubblica. [view label]:

10 once Contenitori di plastica confezionati sottovuoto contenenti “GROUND BEEF 85% LEAN / 15% FAT” con i codici “EST #46481 L1 22155” o “EST #46481 L5 22155” sul lato della confezione.

La confezione di carne macinata riporta “EST.46841” all’interno del marchio di ispezione USDA e sulla confezione di carne macinata di plastica.

L’FSIS, i Centers for Disease Control and Prevention e i partner statali per la salute pubblica stanno indagando su un focolaio batteri coli O157:H7 e carne macinata cruda sono la probabile fonte delle malattie segnalate. Le informazioni di tracciamento hanno determinato che diversi pazienti hanno ricevuto carne macinata prodotta a M46841 e distribuita da HelloFresh in kit pasto dal 2 al 21 luglio 2022. La tracciabilità dei materiali utilizzati per produrre carne macinata è in corso e FSIS continua a lavorare con fornitori e partner di salute pubblica sull’indagine.

FSIS teme che alcuni prodotti possano essere nei frigoriferi dei consumatori. Invitiamo i consumatori che hanno acquistato questi prodotti a non consumarli. Questi prodotti dovrebbero essere scartati.

FSIS consiglia a tutti i consumatori di preparare in sicurezza prodotti a base di carne cruda, compresi quelli freschi e congelati, e di consumare carne macinata che è stata cotta a una temperatura di 160 gradi Fahrenheit, l’unico modo per garantire che la carne macinata sia cotta a una temperatura sufficientemente alta da uccidere esso. Batteri nocivi è l’uso di un termometro per alimenti che misura la temperatura interna, https://www.fsis.usda.gov/safetempchart.

I media e i consumatori con domande sull’avviso di salute pubblica possono contattare hello@hellofresh.com o Tramite chat dal vivo.

I consumatori con domande sulla sicurezza alimentare possono chiamare la hotline gratuita per carne e pollame dell’USDA al numero 888-MPHot (888-674-6854) o chattare dal vivo all’indirizzo Chiedi all’USDA 10:00-18:00 (ora orientale) dal lunedì al venerdì. I consumatori possono anche sfogliare i messaggi sulla sicurezza alimentare Chiedi all’USDA Oppure invia una domanda via e-mail a MPHotline@usda.gov. Per i consumatori che devono segnalare un problema relativo a carne, pollame o prodotti a base di uova, è possibile accedere al sistema di monitoraggio elettronico dei reclami dei consumatori online 24 ore su 24 all’indirizzo https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.