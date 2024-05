L’iconica Graceland di Elvis Presley sarà venduta all’asta in mezzo a pignoramento e sua nipote Riley Keough è “scioccata”

Immobiliare

Dettagli esclusivi



Un avviso legale ha rivelato che Graceland, che si trova su Elvis Presley Boulevard, sarà venduta al miglior offerente presso il tribunale della contea di Shelby il 23 maggio.

Felci rosse

La leggendaria villa di Elvis Presley a Graceland sta per essere venduta all’asta di pignoramento giovedì, scatenando una drammatica battaglia legale da parte di sua nipote Riley Keough, che ha definito l’imminente vendita “fraudolenta”.

Un avviso del tribunale della contea di Shelby afferma che Graceland e le proprietà circostanti a Memphis, nel Tennessee, saranno messi all’asta al miglior offerente in contanti il ​​23 maggio. Notizie televisive WREG menzionato.

Keogh, 34 anni, attuale proprietario della proprietà e nipote del re del Rock ‘n’ Roll, sta competendo ferocemente per la vendita. Ha intentato una causa definendo l’asta una farsa e lunedì il suo avvocato ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo.

Mercoledì è prevista l’udienza giudiziaria.

Una fonte ha detto al Post che Keough è “psicologicamente traumatizzato” da quanto accaduto e “non avrebbe mai pensato che un pezzo di proprietà storica sarebbe stato considerato nelle mani di un estraneo casuale”.

I visitatori si mettono in fila per entrare nella Graceland Mansion di Elvis Presley il 12 agosto 2017 a Memphis, Tennessee. AFP tramite Getty Images

Il cantante rock and roll Elvis Presley passeggia nel parco della sua casa di Graceland nel 1957. Archivi di Michael Oakes

Il dramma nasce da un atto fiduciario del 2018 che la defunta madre di Riley, Lisa Marie Presley, avrebbe firmato, stipulando un prestito di 3,8 milioni di dollari con Graceland come garanzia.

Il prestito sarebbe stato ottenuto tramite Naussany Investments and Private Lending, una società con sede nel Missouri. La società sostiene che Lisa Marie, morta l’anno scorso all’età di 54 anni, non ha onorato il prestito.

Ma la causa di Keough, depositata il 15 maggio presso il tribunale della contea di Shelby, sostiene che Lisa Marie non ha mai preso in prestito denaro da Nosani.

“Questi documenti sono falsificati”, afferma la causa, sostenendo che le firme di Lisa Marie sono falsificate e che Naussany Investments non è nemmeno una società legittima. Inoltre, il notaio riportato sui documenti nega di aver autenticato la firma di Lisa Marie o di averla mai incontrata.

Lisa Marie è fotografata con le sue tre figlie. Rahman, Ciad

Le figlie di Lisa Marie Presley, Riley, Harper e Finley, ereditarono Graceland dopo la morte della madre. AP

Elvis acquistò la tenuta di Graceland nel 1957 per 102.500 dollari, lo stesso anno in cui pubblicò canzoni come “Blue Christmas” e “All Shook Up”.

Fu ereditato da Lisa Marie dopo la morte di Elvis nel 1977 e aperto al pubblico come museo nel 1982. Dopo la sua morte nel gennaio 2023, Riley divenne l’erede.

Graceland non è solo una casa. È un santuario dedicato a una delle più grandi icone della cultura pop di tutti i tempi.

La proprietà si estende su 13,8 acri e attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori che vengono a celebrare l’eredità di Elvis. La villa, costruita nel 1939, prende il nome dalla zia di Ruth Brown Moore, Grace Tove.

Il salotto dorato di Elvis. Immagini Getty

Sala da biliardo nella proprietà di Memphis. Immagini Getty

Conosciuta per il suo arredamento eclettico, la “Forest Room” di Graceland è un punto culminante, piena di vegetazione lussureggiante e mobili unici che Elvis acquistò per far dispetto a suo padre.

Secondo il sito web di Graceland, tutti i mobili della casa sono originali dell’epoca di Elvis.

Un giudice ha approvato la proprietà di Graceland da parte di Riley dieci mesi dopo la morte di Lisa Marie, nominandola unica conservatrice della tenuta di famiglia dopo una battaglia legale con sua nonna, Priscilla Presley, 78 anni.

La controversia è nata a causa di un emendamento del 2016 al testamento di Lisa Marie che ha comportato la rimozione di Priscilla dalla carica di conservatrice. Gli avvocati di Priscilla hanno affermato che lei è venuta a conoscenza dell’emendamento solo dopo la morte di sua figlia.

Sala da pranzo a Graceland. Immagini Getty

Lisa Marie è morta il 12 gennaio 2023 dopo aver subito un arresto cardiaco nella sua residenza a Calabasas, in California.

Un’autopsia ha successivamente rivelato che la sua morte era dovuta a “un’ostruzione dell’intestino tenue” derivante da un precedente intervento bariatrico.

L’anno scorso, Priscilla ha annunciato il suo desiderio di farlo È stata sepolta accanto al suo defunto ex marito Elvis nella sua casa a Graceland dopo la sua morte.

Attualmente, Elvis, i suoi genitori Lisa Marie e suo figlio Benjamin sono sepolti a Graceland.











