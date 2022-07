Il marito dell’attrice di “One Tree Hill” è stato colpito e ucciso da un fulmine

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Marito Star di “One Tree Hill” Bevin Prince è morto domenica scorsa dopo essere stato colpito da un fulmine mentre era in barca con gli amici vicino alla loro casa a Wilmington, nella Carolina del Nord, secondo quanto riferito.

William Friend aveva 33 anni.

“L’inimmaginabile è successo”, ha scritto sul suo Instagram l’amica di Prince, l’attrice Odette Annabel, in onore del suo ragazzo. “La vita e l’amore che hai dato al mio migliore amico ci hanno fatto sentire così bene perché eravamo a migliaia di miglia di distanza. Mentre mi siedo nella tua bella casa, con vista sull’oceano, penso ancora al regalo che hai fatto a Bevin. Che regalo hai fatto a tutti quelli che ti hanno conosciuto per testimoniare la passione che si è accesa in me.La tua anima.Passione per aiutare le persone, per costruire il tuo business, per trovare una felicità che non hai mai visto prima in vita tua. Carolina del Nord con Bevin. Ero perfetto per lei in ogni modo. Hai sostenuto i suoi sogni, li hai fatti sentire visibili, l’hai adorata con ogni parte della tua anima e sarò per sempre grata di vedere quel tipo di amore.

Ha detto che il suo “cuore si spezza” mentre ascolta Prince, 39 anni, condividere storie sul suo ragazzo “perché lei Ha perso l’amore della sua vita E il mondo ne ha perso uno davvero buono.

Gli sceriffi della contea di New Hanover hanno eseguito la RCP su un amico per 20 minuti dopo che era stato ferito vicino all’isola di Masonboro, nella Carolina del Nord. Secondo WECT-TV, è stato dichiarato morto in un’ambulanza mentre si recava in ospedale.

A febbraio, Prince ha pubblicato una foto di un amico e del loro cane Sulla sua pagina Instagram, Scrivendo: “Buon San Valentino! Vi amo entrambi più delle parole!”

Prince e un amico si sono trasferiti da New York alla Carolina del Nord durante la pandemia per essere più vicini alla famiglia e hanno avviato un’attività locale chiamata Recess Together.

Prince ha interpretato Bevin Mirsky nel teen drama “One Tree Hill,” che ha funzionato dal 2003 al 2012.