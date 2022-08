Come si sentono i minori riguardo al podcast Spotify di Meghan Markle

Il nuovo podcast Spotify di Meghan Markle, modelli originali Per la prima volta questa settimanaE – per via di un sospiro ovviamente – il palazzo stava già degenerando. In particolare, su cosa condividere durante il resto della serie.

In un nuovo rapporto per Hey ho!l’esperto reale e autore Omid Scobey (che ha co-scritto la biografia della famiglia Sussex Alla ricerca della libertà) Ha detto: “Mi è stato detto che gli assistenti di Buckingham Palace di certo non hanno mantenuto la calma e non hanno continuato oltre la prima dello spettacolo martedì, preoccupati per ciò che potrebbe essere condiviso nelle prossime 12 settimane”.

Se avessi ascoltato prima Megan Modelli Un episodio, come sapete, è stata una conversazione davvero interessante tra Meghan e Serena Williams, durante la quale Meghan ha parlato di come la sua esperienza con la parola “ambizione” sia cambiata quando ha iniziato a sfidare Harry.

“Non ricordo di aver sentito personalmente la connotazione negativa dietro la parola ‘ambizione’ fino a quando non ho iniziato a frequentare il mio attuale marito”, ha spiegato Meghan durante la chat. “E ovviamente l’ambizione è, uh… orribile, orribile, per una donna che… secondo alcuni. Quindi, dal momento che mi sono sentito così negativo dietro, è davvero difficile non sentirlo. Posso.” Inoltre, non lo vediamo nei milioni di ragazze e donne che stanno diventando sempre più piccole, molto più piccole, su base regolare”.

La duchessa ha anche parlato di un incidente spaventoso durante un tour reale, Quando l’asilo di Archie prende fuoco (Fortunatamente, non era nella stanza in quel momento.) Sebbene fosse comprensibilmente sconvolta da quello che era successo, dovette andare in un altro posto.

Naturalmente, come madre, dici: ‘Oh, mio ​​Dio, cosa?’ “Tutti piangono, tutti tremano. E cosa dovremmo fare? Uscire e scrivere un altro post formale? Ho detto: ‘Non ha senso.'” Ero tipo: ‘Puoi solo dire alla gente cosa è successo?’ E io pensare molto visivamente… finisce per concentrarci su come appare piuttosto che su come ci si sente. E parte dell’umanizzazione e dell’hacking di queste etichette e questi archetipi e queste scatole, mettiamo in una certa comprensione dei momenti umani dietro le quinte che le persone potrebbero avere nessuna consapevolezza e datevi sollievo a vicenda”.

Per tua informazione, Meghan parlerà con Mariah Carey la prossima settimana. Letteralmente non vedo l’ora.