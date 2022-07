Futures Dow: il rally del mercato raggiunge il livello chiave

Durante la notte i futures Dow Jones sono leggermente in rialzo, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con gli abbonati Netflix in primo piano e i risultati di Tesla incombenti. I principali indicatori sono rimbalzati martedì al di sopra di alcuni livelli chiave dopo aver colpito la resistenza lunedì.







I guadagni sono stati ampi, ma c’erano poche nuove opportunità di acquisto.

Netflix (NFLX) Saltato durante la notte su guadagni migliori del previsto e aggiunte di abbonati. Gigante degli autotrasportatori Servizi di trasporto GB Hunt (JBHT) e prodotto a base di uova Cal Min (calma) ha superato anche le visualizzazioni EPS martedì sera.

Gigante dell’equipaggiamento di chip ASML (ASML) riferisce all’inizio di mercoledì.

Tesla (TSLATitoli sui guadagni del mercoledì sera. Gli utili di Tesla dovrebbero mostrare un aumento rispetto al secondo trimestre del 2021 ma diminuire significativamente rispetto al primo trimestre, riflettendo gli effetti legati al Covid sulla produzione di Shanghai. Martedì le azioni Tesla sono aumentate del 2,1% a 736,59, al di sopra della linea dei 50 giorni e appena al di sotto di una certa resistenza a breve termine. Ma le azioni TSLA sono ben al di sotto del picco di fine 2021 a 1.243,49.

Il video incluso in questo articolo ha analizzato e discusso il movimento di rialzo del mercato Lee Otto (LI), Flex GNL (FLNG) E il Sinossi (SNPS).

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono in rialzo dello 0,45% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,5%. I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,55%, con il rialzo delle azioni NFLX.

I prezzi del greggio sono leggermente diminuiti. I futures sul rame sono in rialzo del 2%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Elon Musk perde il round contro Twitter

Nel frattempo, un giudice del Delaware Chancery Court Ha ottenuto un processo rapido subordinare Twitter (TWTR) ha citato in giudizio il CEO di Tesla Elon Musk per i suoi sforzi per porre fine all’acquisizione di Twitter. Il processo inizierà ad ottobre. Musk ha cercato un rinvio fino al 2023, il che avrebbe spinto Twitter a scendere a compromessi. Sebbene la sentenza non sia basata sui fatti del caso, è un segnale positivo per Twitter. Musk potrebbe finire per pagare una pesante multa – superiore alla commissione di rottura di $ 1 miliardo – o forse dover chiudere un accordo da $ 44 miliardi, del valore di $ 54,20 per azione. Ciò potrebbe costringere Musk a vendere più azioni TSLA.

Le azioni di Twitter sono aumentate del 2,8% a 39,49, superando la linea dei 50 giorni per la prima volta in due mesi.

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha registrato un forte rialzo in apertura e ha guadagnato slancio, chiudendo con guadagni significativi vicino ai massimi della sessione.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2,4%. negoziazione in borsaAnche con i giganti del Dao IBM (IBM) E il Johnson & Johnson (JNJ) diminuzione dei profitti. L’S&P 500 è salito del 2,8%. L’indice Nasdaq Composite è balzato del 3,1%. Small cap Russell 2000 è balzato del 3,5%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dell’1,6% a 104,22 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono scesi del 2,9% a causa delle notizie secondo cui la Russia riavvierà il gasdotto Nord Stream verso l’Europa come programmato. Ma il presidente russo Vladimir Putin ha accennato alla possibilità di nuovi ritardi alla fine di martedì.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,02%. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è aumentato di 8 punti base al 3,24%, con la curva dei rendimenti che continua a invertire per i titoli a 2 e 10 anni.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è salito dell’1,6%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) ha realizzato l’1,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ha guadagnato il 2,9%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato del 4,6%, con il titolo ASML che ne ha tratto un vantaggio significativo.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) avanzato del 2,7% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA (culla) 3,7%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 4,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) del 3,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha guadagnato il 3,1% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) 3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dell’1,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è balzato del 4,2% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 5,2%. Le azioni TSLA sono una delle principali proprietà degli ETF di Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Guadagno principale

Gli utili di Netflix hanno superato gli spettatori del secondo trimestre mentre le entrate sono leggermente diminuite. Gli abbonati Netflix sono diminuiti di 970.000 contro la previsione della società di una perdita di 2 milioni. Il colosso IPTV vede un guadagno di 1 milione di abbonati nel trimestre in corso, anche se i suoi guadagni del terzo trimestre crollano. L’ultima stagione di “Stranger Things” è stata rilasciata alla fine del secondo trimestre e all’inizio del terzo, il che probabilmente aiuta ad aumentare il numero di abbonati.

Le azioni Netflix sono aumentate dell’8% nel trading notturno. Martedì, il titolo NFLX è salito del 5,6% a 201,63, rimbalzando negli ultimi giorni ma rimanendo limitato dal rapporto sugli utili del primo trimestre.

I dati degli abbonati Netflix sono una buona notizia per i giocatori di streaming come Rocco (ROKU) E il Disney (dis).

Gli utili e la crescita dei ricavi di JB Hunt sono stati migliori del previsto, poiché le scorte di merci sono in difficoltà a causa di tariffe di trasporto e domanda deboli mentre i prezzi del diesel hanno raggiunto livelli record. Le azioni JBHT sono scese dell’1% negli scambi estesi. Martedì le azioni sono aumentate del 3,8% a 174,46, dopo aver ripercorso la serie di 50 giorni della scorsa settimana.

Socio di un’azienda di autotrasporti Cavaliere Swift (KNX) e il colosso ferroviario CSX (CSX) mercoledì sera.

Gli utili di Cal-Maine hanno superato facilmente gli obiettivi fiscali del quarto trimestre, mentre i ricavi sono aumentati del 69%, nel quarto trimestre consecutivo di crescita accelerata, in un contesto di prezzi elevati delle uova.

Le azioni CALM sono aumentate dell’1% in ritardo. Martedì le azioni sono scese dell’1,7% a 52,33, ma sono rimbalzate dalla serie di 21 giorni. Il brodo CALM contiene 60,05 base di tazza punto di acquistoper me Analisi MarketSmithma idealmente formerebbe una maniglia.

I guadagni dell’ASML sono previsti mercoledì mattina molto presto e i risultati arriveranno per i produttori di semiconduttori. Con la domanda di chip in calo a causa del rallentamento delle vendite di computer e smartphone, gli investitori vedono anche una domanda debole di apparecchiature per chip. Martedì le azioni ASML sono aumentate del 5,25% a 498,36, estendendo il rimbalzo di due settimane dai minimi di 52 settimane ma ancora al di sotto della linea di 50 giorni.

Poche delle giocate relative alle fiches superano i 50 giorni consecutivi. Ma i produttori di software per la progettazione di chip Synopsys e sistemi di progettazione ritmica (CDN) è al di sopra delle linee dei 50 giorni e dei 200 giorni, vicino ai segnali di acquisto lampeggianti.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi dell’aumento del mercato

Dopo aver invertito il ribasso dalla maggiore resistenza lunedì, il mercato è rimbalzato fortemente martedì con volumi più elevati rispetto a lunedì. Il Nasdaq è rimbalzato sopra la linea dei 50 giorni e il massimo di lunedì ai massimi di fine giugno e inizio luglio. Così ha fatto il proprietario di piccola capitalizzazione Russell 2000.

Il Dow e l’S&P 500 sono saliti al di sopra delle linee dei 50 giorni e si stanno avvicinando ai massimi di fine giugno.

Il mercato può ora salire in modo deciso per rimuovere questi livelli di resistenza? Ciò potrebbe indicare che il mercato è almeno un rally negoziabile. Tieni presente che i massimi di giugno sono il prossimo grande ostacolo.

Martedì l’ampiezza del mercato è stata forte, ma non ci sono stati molti nuovi titoli che sono esplosi o hanno mostrato forti movimenti. È stata una giornata di pesca d’altura, gli stock sono aumentati duramente ma ancora lontani dai vecchi massimi.

Tuttavia, è stato positivo vedere ETF (SMH) e Software (IGV) tornare al di sopra delle linee dei 50 giorni. Come per i principali indici, quest’anno i titoli di chip e software hanno raggiunto il picco al di sopra delle linee dei 50 giorni a volte per breve tempo per diminuire rapidamente.

I leader medici che hanno invertito lunedì sono tornati a un livello inferiore, rimbalzando martedì. Astra Zeneca (AZN) si è spostato in una zona di acquisto, anche se con un volume leggero.

prodotti di bellezza come elfo della bellezza (nano), L’ultima bellezza (ULTA) E il Olaplex (OLPX) Mostrano la loro forza, anche se i loro grafici non sono perfetti.

Cosa stai facendo adesso

È un momento difficile. I principali indicatori stanno iniziando a sfondare la resistenza. Se ciò dovesse continuare, gli investitori potrebbero sentirsi più sicuri di aumentare gradualmente l’esposizione. Tuttavia, la stagione degli utili si sta riscaldando, con la riunione della Federal Reserve la prossima settimana.

Questi eventi di notizie possono spingere il mercato al rialzo o inviare indicatori nettamente al ribasso o ribaltarsi avanti e indietro. I singoli titoli possono comunque scendere sugli utili.

Quindi, se aggiungi esposizione, preparati a tornare indietro rapidamente.

Sicuramente lavora sulle tue liste di controllo e dedica più tempo ai candidati principali per le nuove voci.

