La Federal Reserve e l’amministrazione Biden introducono nuove regole di prestito per le regioni a basso reddito

WASHINGTON – I principali regolatori statunitensi hanno proposto una riforma del modo in cui le banche prestano centinaia di miliardi di dollari all’anno alle comunità a basso reddito, dopo aver annullato un rinnovo dell’era Trump che divideva regolatori e funzionari del settore.

L’ultima proposta per aggiornare le regole per il Community Reinvestment Act del 1977, annunciata giovedì, mira a garantire che i prestiti a persone a basso reddito e piccole imprese siano distribuiti in modo più uniforme nei luoghi in cui le banche fanno affari. Le regole attuali si concentrano sulle attività delle banche intorno alle loro filiali fisiche. Banchieri e sostenitori della comunità affermano che queste regole sono obsolete in un mondo in cui tanta attività finanziaria si svolge online.

La proposta odierna mira ad ampliare l’accesso al credito, ai servizi di investimento e bancari in [low- and middle-income] “Comunità”, ha dichiarato Lyle Brainard, vicepresidente entrante della Federal Reserve. La Fed è uno dei tre regolatori che stanno riscrivendo le regole per i prestiti.

Il rinnovo proposto arriva in un momento in cui l’amministrazione democratica di Biden si è impegnata a fare di più per affrontare le disparità di ricchezza, reddito e accesso ai servizi finanziari tra i neri americani e altre minoranze razziali.

Il Community Reinvestment Act è progettato per porre fine al “redlining” – la pratica storica delle banche di evitare prestiti in alcune regioni, spesso comunità a basso reddito, che spesso si traducono in forti disparità economiche lungo linee razziali. La legge è uno degli strumenti principali che il governo utilizza per incoraggiare le banche a prestare di più alle comunità a basso e medio reddito.

Negli ultimi anni, la legge è diventata una fonte di contesa tra i gruppi della società che vogliono far rispettare le regole in modo più aggressivo e i banchieri che sostengono che le normative sono troppo burocratiche e non hanno tenuto il passo con i cambiamenti tecnologici, tra le altre critiche. Le banche vengono generalmente controllate ogni tre anni

La proposta di giovedì, pubblicata giovedì dalla Federal Reserve e da altri due regolatori bancari, mira a rendere le regole più trasparenti e obiettive, rendendo più facile per le banche comprendere i propri requisiti normativi, anche se le società potrebbero dover affrontare mandati di segnalazione.

Secondo le regole attuali, le banche devono prestare alle comunità a basso reddito nell’area intorno ai loro uffici, anche se ora accettano depositi e concedono prestiti in tutto il paese tramite conti online. Ciò ha portato a un eccesso di spese legali per il reinvestimento in luoghi come Salt Lake City, dove hanno sede dozzine di banche ma nessuna filiale altrove.

Se il piano verrà finalizzato giovedì nei prossimi mesi, mirerà a diffondere le attività legate all’online banking a livello nazionale. Le banche saranno valutate per obblighi CRA anche in aree che non hanno sedi fisiche, se forniscono un certo numero di prestiti in una determinata area.

Oltre alla Fed, altri due importanti regolatori bancari, l’Office of the Comptroller of the Currency e la Federal Deposit Insurance Corporation, hanno firmato giovedì la proposta. Tutti e tre i regolatori bancari hanno il compito di supervisionare la legge del 1977 e lo scorso anno si sono impegnati ad agire congiuntamente per modernizzare le loro regole. Gli organizzatori raccoglieranno commenti pubblici sulla proposta fino al 5 agosto prima che sia finalizzata.

La proposta di giovedì arriva dopo che l’OCC, che sovrintende alle banche nazionali e alla maggior parte delle attività in base alle regole di prestito a basso reddito, a dicembre ha revocato le modifiche alle regole dell’amministrazione Trump prima che le banche fossero obbligate a conformarsi. Quel piano Veniva dall’ex controllore Joseph Otting, nominato dall’ex presidente repubblicano

Donald TrumpNon è stato sostenuto dalla Federal Reserve e dalla FDIC.

Il vicepresidente entrante della Federal Reserve Lyle Brainard è critico nei confronti del piano dell’amministrazione Trump che il presidente Biden ha successivamente demolito.

Funzionari della Fed, guidati dalla signora Brainard, hanno affermato che il piano OCC 2020 è stato accelerato e potrebbe inavvertitamente ridurre i prestiti alle aree a basso reddito. La signora Brainard, governatore della Fed dal 2014, ha guidato uno sforzo rivale della Fed per riscrivere le sue regole CRA mentre i funzionari della banca centrale si sono impegnati a lavorare con altre agenzie bancarie su una serie unificata di nuovi standard.

Sebbene la Federal Reserve abbia approvato la proposta giovedì all’unanimità, il governatore della Fed Michelle Bowman, nominata da Trump, ha affermato in una dichiarazione che non è chiaro se i costi della riforma saranno maggiori dei benefici. Ha chiesto alle banche comunitarie di commentare se la proposta porterebbe a investimenti maggiori o migliori.

“Sebbene io sostenga il rilascio della norma proposta per il commento pubblico, ci sono questioni significative senza risposta che la proposta pone”, ha affermato.

Al momento le banche vengono valutate per il rispetto della legge sulla base di una formula complessa che prevede prestiti per acquirenti casa e piccole imprese, oltre al numero di sportelli nelle zone a basso reddito. La maggior parte delle banche ottiene punteggi superati negli esami CRA.

La Consumer Bankers Association ha affermato prima della proposta che accoglierebbe con favore l’aggiornamento da parte delle autorità di regolamentazione delle regole che non vengono aggiornate da più di due decenni, da prima dell’adozione diffusa di smartphone e mobile banking. “Per decenni, le banche hanno investito trilioni di dollari in comunità svantaggiate”, ha affermato in una dichiarazione scritta Richard Hunt, presidente e CEO del gruppo industriale. L’associazione spera che il piano fornisca “la chiarezza, la certezza e la flessibilità di cui le banche hanno bisogno”.

I sostenitori dei consumatori hanno affermato di sperare che la proposta rafforzi gli obblighi delle banche ai sensi della legge. “L’impatto sarà molto chiaro per scalare in termini di ciò che ci si aspetta dalle banche”, ha affermato Jesse van Toll, presidente e CEO della National Community Reinvestment Coalition, un gruppo di difesa del prestito equo.

Il signor Van Toll ha affermato che c’era un grande divario in un lato della proposta: non si applicherebbe alle società finanziarie non bancarie che ora forniscono la maggior parte dei prestiti al consumo negli Stati Uniti, come fa nel mercato dei mutui. Le istituzioni non bancarie hanno originato circa il 75,5% dei mutui per la casa garantiti dal governo a marzo 2022, Secondo l’Istituto Urbano.

Sebbene alcuni stati come Illinois e New York abbiano implementato i propri requisiti di reinvestimento che si applicano alle istituzioni non bancarie, il Congresso dovrà lavorare per espandere i requisiti federali. L’anno scorso, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha proposto al Congresso di espandere le regole per includere tutte le società che forniscono credito al consumo, non solo le banche.

“Come le attività dovrebbero essere come l’organizzazione” Il signor Powell ha detto lo scorso maggio.

I prestatori di mutui non bancari affermano che sarebbe un errore espandere il CRA per coprire le loro società, sostenendo che hanno modelli di business diversi che non includono l’accettazione di depositi che vengono poi investiti nelle loro comunità.

“Il Community Reinvestment Act for Independent Mortgage Bankers è privo di significato e rappresenta una soluzione alla ricerca di un problema”, ha affermato Robert Broxsmith, presidente e CEO della Mortgage Bankers Association.

scrivere a Andrew Ackerman a andrew.ackerman@wsj.com