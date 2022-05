L’incendio del New Mexico “brucia il modo di vivere”

LAS VEGAS, NM – Con le fiamme che si avvicinano alle montagne lontane dove la sua famiglia ha vissuto per generazioni, Miguel Martinez sapeva che doveva muoversi velocemente e fuggire con solo i suoi vestiti addosso.

“Ho lasciato 25 pecore, 50 conigli, 10 galline e due cani”, ha detto. Martinez, 71 anni, ha detto di essere fuggito dalla sua casa nel villaggio di El Oro questa settimana per cercare rifugio per gli sfollati. “Non so se la mia casa è in piedi o se i miei animali sono vivi. Devo essere preparato alla possibilità che tutto venga distrutto.

Più di una dozzina di incendi si stanno diffondendo questo mese Attraverso il sud-ovest, La stagione degli incendi in primavera dura più a lungo che mai. Ma il più grande incendio attivo del paese, un mega incendio diffuso su oltre 160.000 acri nel nord del New Mexico, si è sviluppato al punto da minacciare una cultura multigenerazionale che esiste da secoli.

Sig. Come Martinez, molti dei sopravvissuti al megaincendio noto come Golf Canyon / Hermitz Peak Fire erano discendenti di immigrati ispanici che arrivarono nel New Mexico molto prima della comparsa degli Stati Uniti. Loro Misto sposato Con i nativi americani Modi Coltiva i raccolti in terre aride e preserva l’impatto arcaico Modulo Lo spagnolo è ancora udibile nei corridoi Walmart locali.