Pronostici sul bowl: l’Ohio State fa i playoff del college football dopo che l’USC ha vinto su Georgia, Michigan, TCU

Sappiamo che non ci sarà molto dramma all’inizio della Championship Week, almeno per quanto riguarda le quattro squadre che partecipano al College Football Playoff. È semplicemente una questione di quale squadra sarà la numero 4, USC o Ohio State.

Bene, lo Utah ha battuto l’USC per la seconda volta in questa stagione. 47-24 nel 2022 Pac-12 Championship Game, per eliminare i Troiani dalla contesa dei playoff. In effetti, l’USC sarà probabilmente dietro lo Utah quando la classifica finale della CFP uscirà domenica pomeriggio.

Quindi l’Ohio State tornerà al College Football Playoff per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, spesso come n. 4 saranno classificati. La Big Ten sarebbe diventata solo la seconda conferenza nella storia della CFP a unire due squadre in un unico campo a quattro squadre con la SEC.

La posizione dei Buckeyes era messa in dubbio quando il Kansas State ha consegnato a TCU la sua prima sconfitta stagionale. Grande 12 campionato di gioco I Jayhawks vendicano la loro sconfitta in regular season contro gli Horned Frogs ai tempi supplementari.

Credo TCU sarà davanti a Ohio State Nel CFP, ma anche se non lo è, dimentica qualsiasi nozione di Alabama che sale insieme allo stato dell’Ohio e sostituisce TCU. Sarebbe del tutto inutile. Se le maglie della TCU leggessero “Oklahoma” o “Ole Miss” dell’Alabama, nessuno prenderebbe in considerazione questo punto di contesa.

Arrivando prima nel campo a quattro squadre, la Georgia ha bloccato i playoff e il suo primo seme. Prima vittoria al SEC Championship Game dal 2017 No. 14 Nella sconfitta della LSU, il Michigan ha conquistato la seconda testa di serie con la sua vittoria. Secondo Big Ten Championship Game consecutivosu Purdue in questa stagione.

Playoff di football universitario

9 gennaio Campionato Nazionale

Inglewood, California. Il gioco del titolo Vincitori della semifinale 31 dicembre Ciotola di pesche

Atlanta semi finale (1) Georgia contro (4) Stato dell’Ohio 31 dicembre Ciotola della festa

Glendale, Arizona. semi finale (2) Michigan contro (3) TCU

Il Rose Bowl presenterà il campione Pac-12 Utah, che dopo aver vinto la sua seconda corona di campionato consecutiva, farà un’altra apparizione nel nonno di tutti loro. Penn State rappresenterà i Big Ten al posto del campione della lega Michigan, che sarà la squadra Big Ten con il punteggio più alto a non giocare nella CFP.

L’USC deve essere abbastanza in alto nella classifica CFP per guadagnare un posto nel Cotton Bowl. Questa possibilità si presenta perché i Big Ten hanno inserito la seconda squadra nella CFP. L’Ohio State fuori dal grande pool nel New Year’s Six apre le porte ai Trojan.

Come il Kansas State il giorno prima, Tulane ha vendicato una sconfitta in regular season nell’AAC Championship Game. La Green Wave ha sconfitto l’UCF 45-28 per vincere la corona del campionato e avanzare alla loro posizione. Primo grande gioco di bocce dal 1939 L’imbattuto Tulane affrontò Texas A&M altrettanto imbattuto nello Sugar Bowl del 1940 . Tulane rappresenterà una squadra di cinque persone nel Cotton Bowl di quest’anno contro l’USC.

Parlando dei Wildcats, il loro Big 12 Championship ha conquistato un posto nello Sugar Bowl. Lo stato del Kansas affronterà l’Alabama al posto del campione della SEC Georgia.

L’Orange Bowl ospita Clemson, il campione ACC che ha affrontato il North Carolina 39-10 nella partita del campionato ACC. Il Tennessee sarà l’avversario di Clemson come la squadra con il punteggio più alto rimasto nella SEC, Big Ten o Notre Dame. Un incontro Clemson-Tennessee sembra adatto a uno Arancia Ciotola.

Giochi di sei bocce di Capodanno

Buffalo e New Mexico State sono le ultime squadre ammissibili al bowl questa settimana, anche se in modi diversi. Buffalo ha sconfitto Akron 23-22 guadagnando la sua sesta vittoria consecutiva e un posto nel bowl. NMSU ha ricevuto un’esenzione dalla NCAA per partecipare come squadra a cinque vittorie.

Lo Stato del New Mexico ha ottenuto comunque la sua sesta vittoria contro l’FCS Valparaiso in una partita aggiunta questo fine settimana, ma questo non conta per le sei di cui Aggies ha bisogno perché solo un avversario dell’FCS può contare e NMSU ha battuto Lamar all’inizio di questa stagione. . L’esenzione mette comunque gli Aggies in una ciotola.

Con il resto del campo, Rice sarà l’unica squadra 5-7 in questa stagione. Potrebbe essere simile a quello che è stato offerto alla prossima squadra, UNLV, che ha licenziato il suo allenatore questa settimana e sta valutando la possibilità di rifiutare un’offerta di bowl se offerta.

Non vedi il tuo gruppo? dai un’occhiata Le previsioni aggiornate sul bowl di Jerry Baum Così come il Orologio qualificazioni CBS Sports Bowl Tutti gli 82 slot per i giochi di bocce 2022-23 sono stati riempiti.