La Tesla Semi sembra incredibile come una casa elettrica mobile

Il Tesla Semi potrebbe essere un ottimo camper elettrico in base alle specifiche rilasciate da Tesla questa settimana e all’aspetto di queste fantastiche offerte di camion elettrici come camper.

C’è qualcosa nell’idea di una casa mobile completamente elettrica a energia solare che è così attraente per molte persone.

Durante il giorno, guidi a emissioni zero e puoi alimentare la tua vita con lo stesso pacco batterie che alimenta te. Di notte, puoi caricare per farlo di nuovo il giorno successivo.

Con l’energia solare, puoi anche togliere l’intera esperienza dalla rete.

Ci sono alcuni progetti di case mobili elettriche che cercano di offrire questo tipo di esperienza ai clienti, ma la maggior parte di essi è ancora in lavorazione Fase concettuale o ha una portata molto limitata.

Di recente abbiamo segnalato Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter Ha specifiche abbastanza impressionanti da consentire una “vanlife” elettrica, ma cosa succede se hai bisogno o vuoi qualcosa di più grande?

Il Tesla Semi potrebbe essere una piattaforma interessante per una casa elettrica.

squadra dentro Joaoil produttore di accessori per interni, l’ha pensato mentre guardava la presentazione della versione di produzione del Tesla Semi questa settimana e ha deciso di creare dei rendering di come potrebbe essere un Tesla Semi Motorhome:

Questo è un aspetto piuttosto tosto e il furgone elettrico è la specifica per sostenere quella ricerca.

Il problema più grande con la maggior parte dei progetti di case mobili elettriche in questo momento è che hanno una portata limitata. Per esempio, Winnebago ha costruito la sua casa elettrica a grandezza naturale, Ma la sua portata è di sole 125 miglia.

Con la presentazione della versione di produzione questa settimana, Tesla lo ha confermato Il Tesla Semi ha un pacco batteria di circa 900 kWh Può percorrere più di 500 miglia con un carico utile completo di 82.000 sterline.

E il Tesla Semi raggiungerà probabilmente una maggiore autonomia come camper perché sarà probabilmente più leggero di 82.000 sterline. Alcune case mobili da 40 piedi raramente pesano più di 50.000 libbre. Il Tesla Semi è più pesante della maggior parte dei camion della Serie 8, ma deve esserci un modo per costruire un camper sulla piattaforma e mantenere il peso sotto i 70.000 libbre, il che si traduce in guadagni di efficienza.

Probabilmente potresti guidare per oltre 600 miglia in un giorno in una casa semi-mobile Tesla senza ricaricare e poi ricaricarla durante la notte. Sarai in grado di coprire distanze impressionanti in pochi giorni. Il tutto senza emissioni.

Jowua ha anche prodotto una visione da insider della loro visione di una casa semi-mobile Tesla:

Probabilmente ci vorrà un po’ di collaborazione da parte di Tesla, ma dovrebbe esserci un modo per alimentare le funzionalità live della casa mobile utilizzando un pacco batteria del gruppo propulsore. Puoi aggiungere alcuni pannelli solari dispiegabili quando sono spenti per lunghi periodi di tempo e sei al lavoro.

Se Tesla non lo fa, sono sicuro che altre aziende decideranno di costruire case elettriche mobili basate sul Tesla Semi, non diversamente Il Cyberlander sta cercando di fare con il Tesla Cybertruck.

Allo stesso modo, il famoso DJ e produttore musicale Deadmau5 ha detto che l’avrebbe fatto Compra un Tesla Semi e trasformalo in uno studio musicale mobile.