Il documentario di Netflix Harry e Meghan “andranno in guerra con il pubblico”

L’imminente documentario Netflix di Meghan e Harry potrebbe criticare la famiglia reale e persino il pubblico per il modo in cui la coppia si sente trattata.

Si dice che la serie uscirà giovedì e fonti reali hanno già affermato che si aspettano che lo spettacolo sia “un’opera con più lacrime”.

Ma un indizio di ciò che gli spettatori potrebbero sperimentare questa mattina è apparso anche nei dettagli di una conversazione che Harry ha avuto con un amico prima di sedersi con il chat show Queen.

fonti maggiori disse il sole Si aspettava che la famiglia reale avrebbe trovato l’intervista “abbastanza scioccante” e che “questi inglesi hanno bisogno di imparare una lezione”.

Meghan, duchessa di Sussex (a sinistra) e il principe Harry, duca di Sussex, posano per la foto annuale del One Young World Summit alla Bridgewater Hall di Manchester, settembre 2022

Il re Carlo III e Camilla, la regina consorte, sarebbero stati “sfiniti” dalle critiche

Nell’intervista, che ha attirato 17,1 milioni di spettatori, Harry e Meghan hanno affermato che i reali hanno posto domande su “quanto sarebbe stato oscuro” il loro figlio e hanno ignorato le sue richieste di supporto per la salute mentale.

Fonti di Buckingham Palace hanno detto ieri sera che c’è una crescente frustrazione ed esaurimento per la raffica di lamentele che Harry e Meghan hanno fatto incessantemente e pubblicamente sul loro trattamento da parte del resto della famiglia reale.

La scorsa settimana è stato rilasciato uno splendido teaser trailer per lo spettacolo in sei parti, che anticipa momenti intimi e apparentemente minaccia di rivelare ulteriori dettagli sulla difficile relazione della coppia con la famiglia da cui sono stati allontanati.

Gli addetti ai lavori hanno aggiunto che il principe e la principessa del Galles sono stati “sorpresi ma non sorpresi” dalla pubblicazione dell’annuncio durante la loro visita di alto profilo negli Stati Uniti, minacciando di superarlo in astuzia.

Si dice che il re e la regina siano “affaticati” dai continui attacchi del duca e della duchessa del Sussex

La notizia arriva pochi giorni prima dell’uscita di un nuovo documentario Netflix su Harry e Meghan

Il sontuoso trailer, che è stato pubblicato online il secondo giorno della visita di William e Kate a Boston, è l’ultimo di un assalto apparentemente senza fine contro The Firm da parte del duca e della duchessa.

In un intervento raro e affascinante, fonti reali descrivono come re Carlo e la regina Camilla siano “non preoccupati ma sfiniti” dal torrente di critiche della famiglia Sussex. “Stanco” è stato confermato da una fonte arrabbiata del palazzo.

La famiglia reale ha compiuto “gesti molto generosi e premurosi” per includere il principe Harry il più possibile al funerale della defunta regina a settembre – incluso chiedere loro di indossare la sua uniforme militare durante una veglia importante – ma ora vengono quasi costantemente ripagati, ha affermato.

L’ironia delle numerose interviste pubbliche e delle apparizioni televisive che i Sussex hanno fatto è stata evidenziata dallo staff di Palace mentre parlano del loro desiderio di una nuova vita lontano dagli occhi del pubblico. Meghan e Harry, che vivono nel quartiere delle celebrità di Montecito, in California, hanno criticato la vita reale in un’intervista con Oprah Winfrey l’anno scorso.

Gli addetti ai lavori hanno aggiunto che il principe e la principessa del Galles sono rimasti "sorpresi ma non sorpresi" dal fatto che l'annuncio sia stato fatto durante la loro visita di alto profilo negli Stati Uniti, minacciando di superarlo in astuzia.

Fonti reali descrivono come re Carlo e la regina Camilla “non siano preoccupati ma stanchi” delle critiche della famiglia Sussex.

Meghan ha pubblicato una serie di podcast mentre Harry ha scritto un libro di memorie, che dovrebbe descrivere in dettaglio una serie di rimostranze contro la sua famiglia quando verrà pubblicato il mese prossimo.

“È molto stressante”, ha ribadito una fonte del palazzo.

I commenti sono arrivati ​​quando ieri il duca e la duchessa sono stati accusati di aver violato il protocollo portando un fotografo privato a Buckingham Palace per un servizio fotografico incluso nel trailer di Netflix.

Un’altra foto usata in modo poco lusinghiero per scherzo mostra Kate che sembra impassibile nell’Abbazia di Westminster durante un servizio del Commonwealth, con Meghan seduta dietro di lei. È stata scattata dopo un disaccordo sulla disposizione dei posti a sedere.

Il trailer del nuovo documentario di Harry e Meghan è stato rilasciato mentre William e Kate erano in visita negli Stati Uniti

Un’immagine usata nel teaser di Netflix mostra in modo poco lusinghiero Kate che sembra impassibile nell’Abbazia di Westminster durante un servizio del Commonwealth, con Meghan seduta dietro di lei. È stata scattata dopo un disaccordo sulla disposizione dei posti a sedere

Wells (nella foto con David Beckham) ha partecipato a una festa costellata di star venerdì sera per promuovere il William Earthshot Award

Nonostante la tempistica del promo, una fonte del palazzo ha affermato che il principe e la principessa del Galles sono “ottimisti” sull’imminente documentario. Tuttavia, si teme che non ci sia modo di tornare indietro per la relazione dei fratelli.

“Normalmente, se un membro della famiglia reale ha un viaggio all’estero di alto profilo, nessun altro a casa cercherà di interrompere il messaggio di quel viaggio”, ha aggiunto l’insider.

Welles ha partecipato a un gala costellato di star venerdì sera per promuovere il William Earthshot Award, apparentemente determinato a garantire che il loro lavoro non sia messo in ombra dalla serie Netflix. Il Principe di Galles ha avuto una chiacchierata di 30 minuti con il presidente Joe Biden, mentre la coppia ha condiviso “caldi ricordi” della defunta regina e ha discusso di come Biden potrebbe sostenere Earthshot, che assegna 1 milione di sterline in sovvenzioni a cinque progetti per salvare il pianeta ogni anno .

Solo nei giorni scorsi gli aiutanti reali hanno scoperto che Biden, per caso, era a Boston contemporaneamente alla coppia reale.

Per la visita di tre giorni, Kate ha indossato tailleur pantalone sartoriali e vestiti a collo alto.

“La principessa è molto professionale”, ha detto un insider. Il guardaroba per una visita dice tutto. È tutto molto pratico. Alla cerimonia di premiazione di venerdì, agli ospiti è stato chiesto di indossare abiti “sostenibili”, quindi Kate ha noleggiato un abito Solace London color smeraldo dalla passerella di moda Hurr, che costa £ 74 a notte. Lo indossava con una collana di smeraldi della sua defunta suocera, la principessa Diana.

Il Principe di Galles ha avuto una conversazione di 30 minuti con il presidente Joe Biden durante il viaggio del Galles a Boston questa settimana

Il re desiderava mostrare il suo sostegno alla House of Sussex. Nel suo primo discorso alla nazione dopo essere salito al trono, ha detto: “Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”.

Tuttavia, le nuove iniziative mediatiche di Harry sembrano aver causato più danni e sgomento alla sua famiglia di quanto avrebbero voluto ammettere in precedenza.

Lui e Meghan saranno onorati dall’establishment liberale americano per aver presumibilmente trasceso il razzismo istituzionale nella famiglia reale in una sontuosa cerimonia a New York martedì, appena due giorni prima delle attesissime anteprime della serie Netflix.

E riceveranno il cosiddetto Ripple of Hope Award da Kerry Kennedy, l’attivista per i diritti umani e figlia di Robert Kennedy, il procuratore generale degli Stati Uniti assassinato nel 1968.

In effetti, la signora Kennedy ha paragonato le azioni dei Sussex alla lotta di suo padre contro l’apartheid e ha elogiato il loro “coraggio morale”.

Le relazioni potrebbero diventare ulteriormente tese quando il libro di memorie di Harry, Spear, viene pubblicato il 10 gennaio, promettendo il resoconto di prima mano del duca sulla sua educazione e la sua decisione di rinunciare ai doveri reali.

La famiglia reale ha anche dovuto affrontare una lite sulla corsa la scorsa settimana dopo che la dama di compagnia della defunta regina ha chiesto a un ospite nero a Buckingham Palace: “Da dove vieni?” Dame Susan Hussey si è offerta volontaria per dimettersi e si diceva che fosse “profondamente dispiaciuta” per la debacle.

Il principe William stava per imbarcarsi su un aereo per Boston quando è arrivata la notizia, ma ha parlato con il suo addetto stampa e ha accettato che il suo ufficio potesse rispondere, inclusa la parola “razzismo” nella dichiarazione.