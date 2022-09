Toro per il mese di settembre 2022

Oroscopo di settembre per il Toro

Di tanto in tanto, vivi un mese gioioso e divertente pieno di esperienze felici. Settembre è uno di questi mesi gloriosi. Non vedo l’ora di dirti come le lune nuove e piene giocheranno un ruolo importante in tutto ciò che accadrà nelle prossime settimane, ma prima devo ammettere che Mercurio sarà retrogrado dal 9 settembre al 2 ottobre.

Questo mese sarà molto divertente, quindi non permettere a Mercurio di giocherellare un po’ con te. Parliamo prima di questo, e poi esaminerò tutte le cose buone che si riveleranno per te con l’avanzare di settembre. Probabilmente hai sentito il rallentamento per cui Mercurio è famoso dalla fine del mese scorso, quindi non sarà niente di nuovo.

Mercurio inizierà retrogrado in Bilancia, il tuo settore lavorativo quotidiano. Noterai ritardi legati al lavoro, ma li vedi come opportunità per fare un lavoro migliore sui progetti che ti vengono assegnati. Avrai più tempo per svolgere questi compiti, il che è sempre una benedizione. Le cose che pensavi fossero molto urgenti riceveranno improvvisamente una scadenza posticipata, perché sarà importante fare le cose per bene, piuttosto che accelerare le cose al marketing o alla persona che aspetta la tua attività.

Tieni presente che i ritardi ti gioveranno per tutto il mese. Mentre fai il tuo lavoro, presta attenzione ai dettagli e astieniti dal correre: fare trading su tutto ciò che fai dovrebbe tenere sotto controllo Mercurio.

Quando raggiungerai il 23 settembre, Mercurio continuerà a scivolare all’indietro e transiterà nella Vergine, un segno che si fonde magnificamente con il tuo segno. Mercurio sarà retrogrado nella tua quinta casa di creatività e amore fino al 2 ottobre. Puoi tornare a un progetto creativo che hai messo da parte prima (magari durante la pandemia) perché senti che ora è il momento migliore per farlo.

In alternativa, potresti scoprire di essere vulnerabile alle sfide della catena di approvvigionamento che potrebbero rallentarti un po’ a settembre. I ritardi nella catena di approvvigionamento aumenteranno in modo più ampio e continueranno a interessarti in modo più visibile una volta che Marte, il fratello maggiore di Mercurio, sarà retrogrado il prossimo mese, il 30 ottobre, per continuare il suo retrogrado fino al 12 gennaio. Ricevi il tuo ordine in anticipo! Questo mese, i ritardi di Mercurio non saranno gravi. Se c’è solo una cosa che ricordi dal mio rapporto, è questa: dal 3 al 15 ottobre il prossimo mese sarà glorioso. Usalo prima del ritorno di Marte, il fratello maggiore di Mercurio!