Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria cambia ancora una volta modello

Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria Si avvia verso la sua seconda stagione con un terzo showrunner al timone.

Anche lo showrunner Albert Kim, che ha sostituito i creatori Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, dirigerà la serie live-action Netflix. La co-produttrice esecutiva Christine Boylan e il produttore esecutivo Jabbar Raisani – entrambi assunti da Kim – fungeranno da terzo showrunner del dramma per la seconda e la terza stagione precedentemente annunciate.

Le fonti dicono che l'intenzione di Kim era quella di gettare le basi per la prima stagione Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria Dopo l'interferenza dei creatori dell'amato franchise. Considerato il lungo tempo trascorso nella realizzazione della serie – Netflix l'ha ordinata nel 2018, i creatori se ne sono andati alla fine del 2020 e lo spettacolo non debutterà fino a febbraio 2024 – le fonti dicono che Kim era pronta a passare a nuove opportunità.

Kim, la cui biografia include La valle addormentata E impatto, Sarà comunque accreditato come produttore esecutivo Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria Si prevede che firmerà un contratto di sviluppo con Disney Television. Kim, che svilupperà nuovi progetti Disney dopo la scadenza del suo contratto con Netflix, si unirà alla serie Disney+ Percy Jackson come produttore esecutivo insieme a John Steinberg, Dan Schutz e Craig Silverstein, l'ultimo dei quali ha lavorato con lui alla CW. Nikita. (I rappresentanti della Disney hanno rifiutato di commentare.)

Da parte sua, i crediti di Boylan includono Influenza, Castle, C'era una volta, The Punisher E recentemente, faccia da poker E forte. Il produttore e drammaturgo è stato nominato per un Writers Guild of America Award come parte del team dietro Peacock's Poker Face. Si è diplomata allo Showrunner Training Program della WGA, all'AFI Directing Workshop for Women, e ha scritto fumetti per Marvel, DC e altri.

Il dirigente Raisani ha prodotto la prima stagione ed è stato anche regista degli episodi tre e quattro, nonché supervisore degli effetti visivi. Lo spettacolo vede protagonisti Gordon Cormier, Kyawentio, Ian Owsley, Dallas Liu e Ken Leung con Paul Sun Hyung Lee e Daniel Dae Kim. I produttori esecutivi includono Kim, Raisani, Dan Lin, Lindsey Liberatore per conto di Rideback e Michael Goi.

Netflix Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria È stato rilasciato con grandi aspettative da parte dei fan fanatici dello spettacolo anime originale. I critici sono stati meno gentili, con lo spettacolo che attualmente detiene il 60% su Rotten Tomatoes e il pubblico lo trova leggermente più favorevole (74%). THR La critica televisiva Angie Hahn ha affermato nella sua recensione che il remake live-action è stato “un'enorme delusione”.

Netflix ha rinnovato lo spettacolo subito dopo il suo debutto per altre due stagioni R: TLA Si conclude con la sua terza e ultima stagione, poiché segue il percorso del film originale.